Dünyanın savaşmakta geç kaldığı güç: İklim
Dünya artık bir dönüm noktasında. İklim değişikliği kontrol edilemez değil ama yakında olabilir. 11 binden fazla bilim insanı, dünyanın “tartışmasız” bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Her yerde alarm sinyalleri çalıyor. Buzullar eriyor, ülkelerin iklimleri dönüşüyor, kuraklık dünyayı sarıyor.
İklim Değişikliği ve Türkiye
İklim Değişikliği ve Doğal Afetler
Dünya, yaklaşık bir asırdır hızlı iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya.
Son 4 yılda üst üste sıcaklık rekoru kırıldı, yerküre insan faaliyetleri nedeniyle 1 derece ısındı. Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Meteoroloji Örgütü gibi kuruluşların raporlarına göre, dünya yaklaşık bir asırdır hızlı iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilim İnsanları Uyarıyor
Bilim insanları, dünyanın en fazla 0,5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini, dolayısıyla küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlandırılması gerektiği noktasında uyarıyor.
2050’deki Sıcaklıklar
Bilim insanları, dünyanın en fazla 0,5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini, dolayısıyla küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlandırılması gerektiği noktasında uyarıyor.
Şimdiden küresel ısınmanın etkileri görülmeye başladı. Sera gazı emisyonlarının salınımı mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma artışı 2030 ila 2052 yıllarında 1,5 santigrat derece sınırını geçecek ve bu yüzyılın ikinci yarısında ise sanayi dönemi öncesi seviyenin 3 derece üzerine çıkacak.
“Geri Dönüşü Olmayan” Tehlikeler
Yaşanması Muhtemel İklim Değişiklikleri
Zürih’teki Crowther Laboratuvarı, 520 büyük şehirde gelecek 30 yılda yaşanması muhtemel iklim değişikliklerini araştırdı. Şehirlerin üzerine tıklayarak 2050’deki sıcaklıklarını görebilirsiniz.
İnteraktif Harita
Şehirlerin üzerine tıklayarak 2050’deki sıcaklıklarını görebilirsiniz.
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Hazırlayanlar
Hazırlayanlar: Gülçin Sakarya, Nurya Yardımcı
Kamera, animasyon: Bertuğ Ulukan