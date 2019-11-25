Dünyanın savaşmakta geç kaldığı güç: İklim

Dünya artık bir dönüm noktasında. İklim değişikliği kontrol edilemez değil ama yakında olabilir. 11 binden fazla bilim insanı, dünyanın “tartışmasız” bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Her yerde alarm sinyalleri çalıyor. Buzullar eriyor, ülkelerin iklimleri dönüşüyor, kuraklık dünyayı sarıyor.

NELER YAPABİLİRİZ?

İklim Değişikliği ve Türkiye

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İklim Değişikliği ve Doğal Afetler

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Dünya, yaklaşık bir asırdır hızlı iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya.

Son 4 yılda üst üste sıcaklık rekoru kırıldı, yerküre insan faaliyetleri nedeniyle 1 derece ısındı. Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Meteoroloji Örgütü gibi kuruluşların raporlarına göre, dünya yaklaşık bir asırdır hızlı iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya.

DOĞAL AFETLER
CANLILAR

Bilim İnsanları Uyarıyor

Bilim insanları, dünyanın en fazla 0,5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini, dolayısıyla küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlandırılması gerektiği noktasında uyarıyor.

2050’deki Sıcaklıklar

Bilim insanları, dünyanın en fazla 0,5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini, dolayısıyla küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlandırılması gerektiği noktasında uyarıyor.

Şimdiden küresel ısınmanın etkileri görülmeye başladı. Sera gazı emisyonlarının salınımı mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma artışı 2030 ila 2052 yıllarında 1,5 santigrat derece sınırını geçecek ve bu yüzyılın ikinci yarısında ise sanayi dönemi öncesi seviyenin 3 derece üzerine çıkacak.

“Geri Dönüşü Olmayan” Tehlikeler

Ortalama sıcaklık sadece 1,5 derece daha artarsa dünya “geri dönüşü olmayan” tehlikelerle karşılaşılacak. Kuraklık, sel, deniz seviyesinde yükselme, Kuzey Buz Denizi’nde erime…

Yaşanması Muhtemel İklim Değişiklikleri

Zürih’teki Crowther Laboratuvarı, 520 büyük şehirde gelecek 30 yılda yaşanması muhtemel iklim değişikliklerini araştırdı. Şehirlerin üzerine tıklayarak 2050’deki sıcaklıklarını görebilirsiniz.

İnteraktif Harita

Şehirlerin üzerine tıklayarak 2050’deki sıcaklıklarını görebilirsiniz.

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Hazırlayanlar

Hazırlayanlar: Gülçin Sakarya, Nurya Yardımcı
Kamera, animasyon: Bertuğ Ulukan