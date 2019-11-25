2050’deki Sıcaklıklar

Bilim insanları, dünyanın en fazla 0,5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini, dolayısıyla küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlandırılması gerektiği noktasında uyarıyor.

Şimdiden küresel ısınmanın etkileri görülmeye başladı. Sera gazı emisyonlarının salınımı mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma artışı 2030 ila 2052 yıllarında 1,5 santigrat derece sınırını geçecek ve bu yüzyılın ikinci yarısında ise sanayi dönemi öncesi seviyenin 3 derece üzerine çıkacak.