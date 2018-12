HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ

Besin yoluyla alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olması durumunda artan enerjinin yağ olarak depolanması durumuna obezite deniliyor. Bir ‘hastalık’ olarak kabul edilen ve en kısa tanımı vücutta yağ birikmesi olan obezite, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni konumunda.



Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 Avrupa Sağlık Raporu verilerine göre Türkiye, Avrupa’nın en obez ülkesi olarak belirlendi. Dünya sıralamasında 4. ülke olarak yer alan Türkiye'deki her 3 kişiden birinin obez olduğu tahmin ediliyor.



Dünya üzerindeki yaklaşık 2 milyar yetişkin fazla kilolu, bunların 650 milyonu ise obez grubunda yer alıyor. Her yıl sadece Avrupa bölgesinde 1 milyondan fazla ölüme neden olan obezitenin 2025 yılına gelindiğinde her 5 kişiden 1’inde görülmesi bekleniyor.



Sebep olduğu hastalıklarla birlikte sağlık harcamalarında da en önemli yeri tutan obezitenin görülme sıklığı son 42 yılda en az 10 kat arttı. Gelişen teknoloji ile birlikte aktivitenin azalması ve beslenme alışkanlıklarının hızla değişmesi sonucuna bağlı olarak enerji alımının artması obezitenin en büyük sebepleri arasında görülüyor.



Obezite, uzman doktorlar tarafından; kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, hipertansiyon, kanser, diyabet, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sorunun tetikleyicisi görülüyor. Araştırmalar, obezitenin Avrupa’da görülen Tip 2 Diyabetin yüzde 80’inden, iskemik kalp hastalıklarının yüzde 35’inden ve hipertansiyonun yüzde 55’inden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.



Bilinçsiz diyet veya uzman kontrolü olmaksızın yapılan egzersizler, obezite için çözüm olamadığı gibi farklı sağlık sorunlarına da davetiye çıkartıyor. Ülkemizde her geçen gün görülme sıklığı artan obezitenin tedavisi için uzman doktorlar, diyetisyenler, psikologlar ve fizyoterapistlerin birlikte yer aldığı bir program uygulanması gerekiyor.



Obezitenin nedenlerini, yapılması gerekenleri ve dikkat edilecek hususları araştırdık, uzmanların görüşlerine başvurduk. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Doktor Mustafa Hatipoğlu, Fizyoterapist Hatice Nur Çimen, Diyetisyen Nurşah Özet, Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Tamer Karşıdağ, Psikolog Hazal Kılıç Akalın obeziteye ilişkin önemli tespitlerde bulundu.