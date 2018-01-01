Alternatif enerji gelecek için önemli

Dünyanın şimdi ve gelecekteki büyük ve en önemli ihtiyaçlarından biri enerji... Gün geçtikçe enerjiye olan ihtiyaç daha da artıyor. Sınırlı kapasitedeki mevcut kaynakların hızla tükenmesi dünyayı yeni alternatif enerjilere yönlendirdi.

Bu alternatif enerji kaynaklarının en büyük özelliği doğal yollardan elde edildiği için yenilenebilir olması. Maliyetinin düşük olması ve diğer enerji kaynaklarına oranla daha temiz olması da diğer önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Tüm dünyada büyük rağbet gören alternatif enerji kaynakları, Türkiye’de de kullanılıyor. Özellikle son yıllarda bu kaynakların kullanımıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.