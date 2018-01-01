  • Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alternatif enerji kaynakları
    son yıllarda büyük önem kazandı.

İllerdeki enerji santrallerini görmek için aşağıdaki butonlara tıklayınız

Türkiye'de Alternatif Enerji


2018'in ilk yarısında

Rüzgar enerjisi santrallerinin
toplam gücü

6.671

MEGAVAT

Güneş enerjisi santrallerinin
toplam gücü

4.726

MEGAVAT

Hidrolik enerji santrallerinin
toplam gücü

27.912

MEGAVAT

Jeotermal enerji santrallerinin
toplam gücü

1.144

MEGAVAT

Biyokütle enerji santrallerinin
toplam gücü

1.610

GİGAVAT SAAT

Alternatif enerji gelecek için önemli

Dünyanın şimdi ve gelecekteki büyük ve en önemli ihtiyaçlarından biri enerji... Gün geçtikçe enerjiye olan ihtiyaç daha da artıyor. Sınırlı kapasitedeki mevcut kaynakların hızla tükenmesi dünyayı yeni alternatif enerjilere yönlendirdi.

Bu alternatif enerji kaynaklarının en büyük özelliği doğal yollardan elde edildiği için yenilenebilir olması. Maliyetinin düşük olması ve diğer enerji kaynaklarına oranla daha temiz olması da diğer önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Tüm dünyada büyük rağbet gören alternatif enerji kaynakları, Türkiye’de de kullanılıyor. Özellikle son yıllarda bu kaynakların kullanımıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Türkiye, iklimi ve coğrafi konumu sebebiyle bu konudaki şanslı ülkelerden biri. Özellikle son yıllarda güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal ve biyokütle enerjisi konularında yoğun olarak çalışmalar yapılıyor.

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