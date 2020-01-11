Türkiye’de yerli tohum çalışmaları
Türkiye, yerli tohum üretimini başarıyla sürdürüyor. 7 bölgede yürütülen çalışmalar sayesinde tohum ticaretinde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor.
Anadolu, her dönem tarımın göz bebeği
Anadolu’nun bereketli topraklarında binlerce yıldır tarım yapılıyor. Her türlü bitkinin yetişmesine olanak sağlayan iklimi ve coğrafi avantajıyla Anadolu, her dönem tarımın göz bebeği oldu, olmaya devam ediyor.
Türkiye, topraktan gelen binlerce yıllık mirası layıkıyla korumak için önemli çalışmalar yürütüyor. Özellikle son yıllarda büyük ivme kazanan yerli tohum konusundaki çabalar bunun en önemli göstergesi.
Kendi tohumlarını kendi üretiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmet veren çeşitli kuruluşların desteğiyle önemli çalışmalara imza atılıyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 9 merkez, 10 bölgesel ve 28 konu araştırma enstitüsü faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra 219 özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu da ülke genelinde talebe göre tohumların çeşit geliştirme çalışmalarını yapıyor.
Bugün Türkiye, kendi tohumlarını büyük oranda üretiyor. Öyle ki tohum ticareti konusunda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında bulunuyor. Başta buğday, arpa, nohut, mercimek, patates, mısır, ayçiçeği, pamuk ve çeltik olmak üzere 720 farklı yerli türde tohum üretiliyor. Yine domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, hıyar, kabak, fasulye, soğan, pırasa, sarımsak, lahana, marul, turp gibi farklı sebze türlerine ait 242 sebze de üretilen milli çeşitler listesinde bulunuyor.
7 bölge, 18 araştırma enstitüsü
Türkiye’de halihazırda 7 bölgede yer alan 18 araştırma enstitüsünde tarla ve bahçe bitkileri tohumculuğu konusunda çalışmalar yürütülüyor. Kaliteli tohumluğa ulaşmak için AR-GE ve ıslah faaliyetleri her türlü güncel teknoloji ile altyapı kullanılarak devam ediyor.
Hazırlayanlar
Haber: Mine Yağıcı Çiftçi
İnteraktif Tasarım: Mehmet Çağrı Yakar
Grafik: Bedra Nur Aygün
Kaynaklar
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği
Anadolu Ajansı
TRT Haber