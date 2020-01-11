Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmet veren çeşitli kuruluşların desteğiyle önemli çalışmalara imza atılıyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 9 merkez, 10 bölgesel ve 28 konu araştırma enstitüsü faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra 219 özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu da ülke genelinde talebe göre tohumların çeşit geliştirme çalışmalarını yapıyor.

Bugün Türkiye, kendi tohumlarını büyük oranda üretiyor. Öyle ki tohum ticareti konusunda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında bulunuyor. Başta buğday, arpa, nohut, mercimek, patates, mısır, ayçiçeği, pamuk ve çeltik olmak üzere 720 farklı yerli türde tohum üretiliyor. Yine domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, hıyar, kabak, fasulye, soğan, pırasa, sarımsak, lahana, marul, turp gibi farklı sebze türlerine ait 242 sebze de üretilen milli çeşitler listesinde bulunuyor.