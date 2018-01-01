GERİ DÖNÜŞÜM SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI Ambalajların üzerinde gördüğünüz geri dönüşüm sembolleri tüketicilere çok şey anlatıyor.

Semboller, ambalajların hangi malzemeden yapıldığını gösteriyor.

Ambalajın geri dönüşebilir malzemeden üretildiğini gösteriyor. PET plastiği genellikle tek kullanımlık sıvı şişelerinde kullanılıyor. HDPE: Çok yönlü kullanıma sahip bir plastik üründür. PVC: Sert ve yalıtkan bir maddedir. Genellikle kaplama işlemlerinde kullanılıyor. LDPE: Esnek olması gereken ürünler için uygun bir maddedir. PP: Yüksek erime sıcaklığı yüzünden çoğunlukla sıcak ürünlerde tercih ediliyor. PS: Köpük malzemelerin yapımında kullanılıyor. Strafor olarak da biliniyor. OTHER: Sert plastik sınıfındaki akrilik, ABS, fiberglas, naylon, polikarbonat, poliaktik asitler bu grupta yer alıyor.