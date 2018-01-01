GERİ DÖNÜŞÜM

SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI
Ambalajların üzerinde gördüğünüz geri dönüşüm sembolleri tüketicilere çok şey anlatıyor.
Semboller, ambalajların hangi malzemeden yapıldığını gösteriyor.
Ambalajın geri dönüşebilir malzemeden üretildiğini gösteriyor.
PET plastiği genellikle tek kullanımlık sıvı şişelerinde kullanılıyor.
HDPE: Çok yönlü kullanıma sahip bir plastik üründür.
PVC: Sert ve yalıtkan bir maddedir. Genellikle kaplama işlemlerinde kullanılıyor.
LDPE: Esnek olması gereken ürünler için uygun bir maddedir.
PP: Yüksek erime sıcaklığı yüzünden çoğunlukla sıcak ürünlerde tercih ediliyor.
PS: Köpük malzemelerin yapımında kullanılıyor. Strafor olarak da biliniyor.
OTHER: Sert plastik sınıfındaki akrilik, ABS, fiberglas, naylon, polikarbonat, poliaktik asitler bu grupta yer alıyor.

  • 42

    Milyon
    Ağaç

  • 585

    Milyon KG
    daha az Sera gazı

  • 69

    Milyon M3
    daha az su kullanımı

  • 20

    Milyar Kwh
    daha düşük enerji kullanımı

  • 13

    Milyar TL
    katma değer / yıllık

İlgili Haberler

Ambalaj atıkları evlere ekmek oluyor
İlkokul öğrencilerinin geri dönüşüm çabası
Eski otel halıları motor parçasına dönüşüyor
Atık malzemelerden sanat eserlerine
Atık malzemelerle matematik öğretiyorlar