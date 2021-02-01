İnişten önceki son 45 gün, yaklaşma aşaması tamamlandı. Bu aşamada navigasyon ayarları, iniş ve çıkış planlamaları yapıldı. Mars’a yolculuk, yaklaşık yedi ay ve 480 milyon kilometre sürdü. Keşif aracı inişe geçtiğinde, saatte yaklaşık 20 bin kilometrelik bir hızla Mars’ın ince atmosferine daldı. Yaklaşık 11 km yükseklikteyken, paraşüt açıldı ve Perseverance ısı kalkanından ayrıldı. İticilerin de devreye girmesiyle araç, saniyede bir metrenin dörtte üçü kadar yavaşladı. İniş toplam 7 dakikada gerçekleşti. Mars ekvatorunun hemen kuzeyinde

45 kilometre genişliğinde olan Jezero, Perseverance’ın yeni evi olacak.