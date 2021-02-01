30 TEMMUZ 2020’DE FIRLATILDI
Perseverance gezgini 30 Temmuz 2020‘de Florida’da uzay kumsalı olarak bilinen Cape Canaveral’dan fırlatıldı.
Bu tarih bilinçli bir seçimdi. Çünkü Dünya ve Mars, Güneş’in yörüngesini farklı hız ve mesafelerde dolaşırken, yaklaşık 26 ayda bir yolculuk için en verimli yakınlık ve pozisyona ulaşıyor.
İnişten önceki son 45 gün, yaklaşma aşaması tamamlandı. Bu aşamada navigasyon ayarları, iniş ve çıkış planlamaları yapıldı.
Mars’a yolculuk, yaklaşık yedi ay ve 480 milyon kilometre sürdü.
Keşif aracı inişe geçtiğinde, saatte yaklaşık 20 bin kilometrelik bir hızla Mars’ın ince atmosferine daldı.
Yaklaşık 11 km yükseklikteyken, paraşüt açıldı ve Perseverance ısı kalkanından ayrıldı. İticilerin de devreye girmesiyle araç, saniyede bir metrenin dörtte üçü kadar yavaşladı.
İniş toplam 7 dakikada gerçekleşti.
Mars ekvatorunun hemen kuzeyinde
45 kilometre genişliğinde olan Jezero, Perseverance’ın yeni evi olacak.
Bilim insanları antik mikrobiyal yaşamın kalıntılarının burada olabileceğini düşünüyor.
Neden Jezero?
İniş adresinin bu krater olma sebebi, Perseverance’ın cevaplamaya çalıştığı “Mars’ta yaşam var mıydı” sorusunun cevabının burada saklı olduğu inancı.
Mars’a İniş Zor
- Mars’a iniş yapmak oldukça zor. Herhangi bir uzay ajansı tarafından Mars’a gönderilen görevlerin yalnızca yüzde 40’ı başarılı oldu.
- Perseverance, Mars’a iniş girişiminde bulunan beşinci NASA gezgini.
- İniş başarılı olursa, gezgin aracın görev süresi bir Mars yılı, yani 687 Dünya günü sürecek.
- Perseverance’e, Mars’ta eşlik edecek bir de takım arkadaşı var.
- Ingenuity helikopteri, Mars’ta uçmayı deneyecek ve keşif yapacak.
- Helikopterlerin ayrıca, sarp tepeler veya kraterler gibi gezgin robotların erişemediği tehlikeli araziler üzerinde uçabilme avantajı olacak.
- Mars’ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya’ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor.
- Perseverance gezgini Kızıl Gezegen’in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.
- Özellikle su içinde oluşan veya su tarafından değiştirilmiş kayaların karbon bazlı kimyasal yapı taşları olan organik moleküller içerip içermediğine bakılacak.
- Ayrıca gelecekteki insan misyonlarını desteklemek için Mars’ın karbondioksit atmosferinden oksijen üretme yeteneği test edilecek.
Hazırlayanlar
Haber : Ali Burak Biber
Grafik Tasarım : Hafize Yurt
Web Geliştirme : Mehmet Çağrı Yakar