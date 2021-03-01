Venüs
Venüs, Dünya’ya en yakın konumundayken aradaki mesafe 38 milyon kilometreye kadar düşüyor.
Dünya
Dünya Ay’dan 384 bin 403 kilometre uzaklıkta.
Mars
Mars ise en yakın konumunda 54.6 milyon kilometre uzaklıkta yer alıyor.
AY, VENÜS VE MARS KARŞILAŞTIRMASI
Dünya’ya yakın yörüngelerdeki diğer iki gök cismi Ay ve Venüs. Ancak ikisi de Mars’ın taşıdığı potansiyele sahip değil.
Venüs’te ortalama sıcaklık 400 derecenin üzerinde ve barometrik basınç Dünya’nın altında 900 metre.
Ayrıca 120 gün süren geceleri de var.
Ayrıca 120 gün süren geceleri de var.
Ay’da çok daha az hayati kaynak var ve bir Ay günü bir ay sürüyor. Ayrıca radyasyona karşı bariyer oluşturacak bir atmosfere de sahip değil.
Mars ne kadar yaşanabilir
bir gezegen?
Mars, Dünya’dan sonra güneş sistemimizdeki en yaşanabilir gezegen. Bunun birkaç nedeni var.
Mars’taki yerçekimi Dünyamızın yüzde 38’i kadar.
Bilim insanlarına göre bu oran insan vücudunun uyum sağlaması için yeterli.
Bilim insanlarına göre bu oran insan vücudunun uyum sağlaması için yeterli.
Şimdiye kadar Mars’ın geçmişi ve bugünü
hakkında neler öğrendik?
Bilim insanlarının çalışmaları ve Mars’a gönderilen robotik gezicilerin verileri, Kızıl Gezegen’de bir dönem suyun yüzeyde kaldığına dair net kanıtlar ortaya koydu
2015 yılında NASA bilim adamları, Mars yüzeyinde tuzlu su akışı olduğuna dair net kanıtlar ortaya koydu. Ancak, 2017’deki bir başka NASA çalışması , akışların büyük olasılıkla kum ve toz taneleri olduğu sonucuna vardı.
Geçmişte atmosfer daha kalındı ve akan suyun gezegenin yüzeyinde kalmasına imkan sağlıyordu.
Mevsimler ise, toz fırtınalarının yer almadığı, Dünya mevsimlerine daha yakındı.
2018’de, NASA’nın Curiosity gezgini Mars’ta organik madde buldu. Bu, yaşamın yapı taşlarının bir zamanlar Mars’ta var olduğuna dair elde edilen en büyük kanıtlardan biri olarak kabul edildi.
Hemen ardından Mars’ın güney kutup buz örtüsünün altında küçük bir sıvı su gölü tespit edildi ve 2019’da Curiosity gezgini, Mars’ın Gale Kraterindeki yüzeyde bir zamanlar eski tuzlu göllerin bulunduğuna dair kanıt buldu.
Dünya ile Mars birbirine
ne kadar benziyor?
Hazırlayanlar
Haber: Ali Burak Biber
Grafik: Hafize Yurt
Web Geliştirme: Mehmet Çağrı Yakar
Grafik: Hafize Yurt
Web Geliştirme: Mehmet Çağrı Yakar
Kaynaklar
NASA, ESA, Marsone, National Geographic, CNN