Dünyanın en popüler ve kadim kutu oyunu şüphesiz ki satranç. Öyle olmasına karşın bunun çok ötesinde. Zira strateji, plan ve ileri görüşlülük gerektiren oyun diyagrama sığdırılmış savaş gibi.

Ortaya çıkışı ile ilgili pek çok görüş olsa da en popüleri spota da taşıdığımız savaş olgusu.