Sihirli mi, ölümcül mü?

Ensari’nin verdiği bilgiye göre bebek pudralarında asbestin çıkma sebebi şu: Talk yatakları ve asbest yatakları iç içe. Bu nedenle madencilik işlemleri sırasında asbest ve talk kolayca karışabiliyor.

Mehmet Şeyhmus Ensari, pudrada asbest çıkmasının fiyatla bir ilgisi olmadığını ve pahalı markalarda da asbest çıkabildiğini söylüyor.

Pudralarda asbest çıkmasının “talk” tedarikçileriyle ilgili olduğunu anlatan Ensari, “Peki, bugün temiz çıkan bir pudra, 6 ay sonra temiz çıkabilir mi? Çıkamayabilir de çünkü o parti gelen talklardan yapılan pudralar temiz çıktıysa bir dahaki kirli gelen partiden yapılırsa kirli çıkabilir. Kirlilik anlamında asbesti kastediyorum” diyor.