İkinci dünya savaşı sonrası gölün kenarına 250 kişinin çalıştığı tersane kurulur. Yolcu taşımacılığı yapacak gemi ve römorkların üretimine başlanır. Aynı zamanda Van-Tatvan-Ahlat-Erciş ve Gevaş’a gemilerin yanaşabileceği iskelelerin yapımı da başlar. Tüm yetki ve sorumluluk devlet memuru Fethi Algon’ dadır. Fethi Algon henüz 29 yaşındadır…

“Üç tane yolcu gemisi yapıldı. 2 tane yük gemisi yapıldı. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek şekilde babam orada inanılmaz bir mesaiyle, gündüzleri işçiyle çalışıyor onlara gösteriyor, akşamları evde 4 saat 5 saat ertesi gün yapılacak işin teknik çizimlerini yapıyor.”

Sadece bir yıl sonra 1946 ağustos ayı sonunda, tersanede hummalı bir hazırlık başlar. Davul zurna çalar, kurbanlar kesilir… Tersanenin etrafındaki bütün tepelere binlerce insan toplanır. Van Gölü gemilerine kavuşmuştur artık.