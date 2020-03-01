SAFİYE ALİ

İLK KADIN DOKTOR

(1894-1952)



O dönemlerde kadın hastalar kadın doktorları tercih ediyordu. Bu nedenle de kadın doktorlara ihtiyaç duyuluyordu. Doktor olma yolundaki tüm engelleri bir bir aştı. I. Dünya Savaşı sürerken maddi güçlüklere rağmen Almanya’da öğrenim gördü.

1923’te Türkiye’nin ilk kadın doktoru olarak diplomasını aldı, eşi ile birlikte muayenehane açtı.

Bunun yanı sıra, birikimini paylaşmak için tıp ve çocuk sağlığı dersleri verdi.

5 Temmuz 1952’de kansere karşı verdiği mücadelede yenik düşerek hayatını kaybetti.