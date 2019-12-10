Belh’te kum fırtınasının gözleri kör, güneşi karanlık ettiği bir akşamüstü… Bu fırtınanın ortasında, taştan oyulmuş bir evde Mümine Hatun’un şefkatli kollarındaki Celaleddin o karanlığın içine güneş gibi doğuyordu.

30 Eylül 1207’de bugün Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Belh şehrinde dünyaya geldi Mevlana. Annesi Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun, babası “Alimler Sultanı” olarak tanınan Bahaeddin Veled’dir. Asıl adı Celaleddin Muhammed olan büyük düşünürün bir ağabeyi bir de kız kardeşi vardı.

Onun ilk ışığı babasıydı

Babası, Celaleddin Muhammed emeklemeyi bıraktığı gün boynuna yeşil kapaklı bir Kur’an-ı Kerim astı. İlk hocası babasıydı.