11 ilde büyük yıkıma sebep olan ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerinin ardından bugüne kadar uzanacak bir seferberlik hareketi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devletin hemen her birimi, AFAD, sivil toplum kuruluşları ve yüzbinlerce vatandaş deprem bölgesine geldi.

"Deprem bölgesini ayağa kaldıracağız"

“Şehirlerimizin tamamını konutuyla, iş yeriyle, sanayisiyle, tarımıyla, tarihî ve kültürel değerleriyle en küçük bir gerilemeye, en küçük bir ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız”