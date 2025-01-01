TRT Haber’in 2025 yılında milyonlarca kez izlenen videolarını bir araya getirdik. Şimdi sıra sende: Hangi video yılın videosu olacak? İzle, değerlendir ve favorini seç.
Son Tarih: 31 Aralık 2025
Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber havadan görüntüledi.
Şefika nine ile tanışın... 92 yaşında Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin yolunu tuttu, Milli Mücadele kahramanlarımızı andı.
79 yaşındaki Mehmet amcanın TEKNOFEST gururu…
Binlerce Filistinli, Morag Koridoru'ndan geçen yardım tırlarına akın etti.
Iğdır'da sınıfına koşan bir öğrenci, İstiklal Marşı'nı duyunca yağışa rağmen durup tek başına eşlik etti.
TEKNOFEST KKTC'de Türk Yıldızları'nı seyreden Kıbrıs Mücahidi Ahmet Kuşaf, duygularını TRT Haber ile paylaştı.
Soykırımcı İsrail’in saldırısında fırlayan bir şarapnel parçası, Gazzeli çocuğu ayağından yaraladı.
Ankara'da başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğrayan iki kişi böyle kurtulmaya çalıştı.
Gazze’de mucize kurtuluş...
Zonguldak'ta 40 milyon liralık lüks yat, denize indirildikten 15 dakika sonra battı. Yatın sahibi ve mürettebat yüzerek kıyıya çıktı.
Gazzeli çocuk, Türkiye’den gelen yardıma böyle sarıldı.
Konya'da yaşayan İpek çifti, 6 Şubat depremlerinde yetim kalan üçüz kardeşlere iki yıl önce koruyucu aile oldu.
Hindistan’da yolcu uçağı düştü: 242 kişi bulunuyordu.
İstanbul’da dükkanının önünü yıkayan esnaf, hortumun kontrolünü kaybedip müşterilerini ıslattı.
Dünya obeziteden #GazzeAçlıktanÖlüyor...