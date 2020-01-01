Türkiye'nin gölleri kuruyor: Uydu görüntüleriyle 40 yıllık değişim
Küresel ısınma, iklim değişikliği, aşırı sulama ve yanlış tarım politikaları nedeniyle su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bundan en çok etkilenenlerden biri de göller. Türkiye’deki göllerin son 40 yılda yaşadığı değişim uydu görüntülerine yansıdı.
Göllerin durumunu öncesi ve sonrasıyla görmek için çubuğu kaydırın.
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