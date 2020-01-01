Türkiye'nin gölleri kuruyor: Uydu görüntüleriyle 40 yıllık değişim

Küresel ısınma, iklim değişikliği, aşırı sulama ve yanlış tarım politikaları nedeniyle su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bundan en çok etkilenenlerden biri de göller. Türkiye’deki göllerin son 40 yılda yaşadığı değişim uydu görüntülerine yansıdı.

Göllerin durumunu öncesi ve sonrasıyla görmek için çubuğu kaydırın.

Acıgöl

Öncesi Sonrası

Akşehir Gölü

Öncesi Sonrası

Beyşehir Gölü

Öncesi Sonrası

Burdur Gölü

Öncesi Sonrası

Düden Gölü

Öncesi Sonrası

Eber Gölü

Öncesi Sonrası

Karataş Gölü

Öncesi Sonrası

Meke Gölü

Öncesi Sonrası

Suğla Gölü

Öncesi Sonrası

Tuz Gölü

Öncesi Sonrası

Yarışlı Gölü