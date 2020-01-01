Türkiye'nin gölleri kuruyor: Uydu görüntüleriyle 40 yıllık değişim
Küresel ısınma, iklim değişikliği, aşırı sulama ve yanlış tarım politikaları nedeniyle su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bundan en çok etkilenenlerden biri de göller. Türkiye’deki göllerin son 40 yılda yaşadığı değişim uydu görüntülerine yansıdı.
Göllerin durumunu öncesi ve sonrasıyla görmek için çubuğu kaydırın.
Acıgöl
Öncesi Sonrası Acıgöl 2020
Acıgöl 1984
Akşehir Gölü
Öncesi Sonrası Akşehir Gölü 2020
Akşehir Gölü 1984
Beyşehir Gölü
Öncesi Sonrası Beyşehir Gölü 2020
Beyşehir Gölü 1984
Burdur Gölü
Öncesi Sonrası Burdur Gölü 2020
Burdur Gölü 1984
Düden Gölü
Öncesi Sonrası Düden Gölü 2022
Düden Gölü 1985
Eber Gölü
Öncesi Sonrası Eber Gölü 2020
Eber Gölü 1984
Karataş Gölü
Öncesi Sonrası Karataş Gölü 2023
Karataş Gölü 1985
Meke Gölü
Öncesi Sonrası Meke Gölü 2020
Meke Gölü 1985
Suğla Gölü
Öncesi Sonrası Suğla Gölü 2020
Suğla Gölü 1984
Tuz Gölü
Öncesi Sonrası Tuz Gölü 2020
Tuz Gölü 1984
Yarışlı Gölü
Öncesi Sonrası Yarışlı Gölü 2024
Yarışlı Gölü 1984
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