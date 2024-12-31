TRT Haber’in 2024 yılında milyonlarca kez izlenen videolarını bir araya getirdik. Şimdi sıra sende: Hangi video yılın videosu olacak? İzle, değerlendir ve favorini seç.
Son Tarih: 31 Aralık 2024
Konya'nın Çumra ilçesinde iki obruğun oluşumu böyle görüntülendi.
Yetersiz beslenme nedeniyle sütü kesilme noktasına gelen Gazzeli anne, ağlayan bebeğini hurma ezmesi ile susturmaya çalışıyor.
Adana'da domates yüklü kamyon yola böyle devrildi.
Bir lokma yemek için... Gazze.
Sivas'ta halk otobüsü şoförü Muhammet Cin, yanlış araca binen anne ile down sendromlu kızını evine bıraktı.
Baba Esed'den oğluna kalan kanlı miras: Sednaya Hapishanesi.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı tarihi Doğanbey köyünde sadece 20 kişi yaşıyor. Onlardan biri de Amerikalı...
Arkadaşlarının uyarılarına rağmen Kızılırmak'a giren Cemil Özdemir akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Anne babası yok, kemik erimesiyle mücadele ediyor. Yiğit, hayata dedesiyle tutunuyor.
TRT Haber mikrofonunu görünce “Türkçe biliyoruz” diyerek özgürlük sevincini paylaşan Halepliler…
Hafız Esed öldü mü?
Bu gözyaşları enkaz altında kalan annesi için... Gazze.
Adımını attı, kaldırım havaya uçtu...
İşte Esed’in yeraltı hapishanesi
Berlin polisi, Filistin bayrağı taşıyan çocuğu kovalayarak gözaltına aldı.
Gurbet...
Kayseri'de bir vatandaş, Türkiye-Galler mücadelesi için yurda gelen rakip kafileyi, milli takım oyuncularımızla karıştırdı
Rus jeti, 2 ABD savaş uçağının arasından böyle geçti.
Adana'da yılanlar ile şov yapan adamın kaşından ısırıldığı anlar...
“Çocukluğumu yaşamadım. Ölüp dinlenmek istiyorum artık…” Gazze.
Bursa'da down sendromlu Mevlüt'ün askerlik hayali gerçek oldu.
Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
Halep'e dönmek için ailesi ile yola çıkan Suriyeli kız Türkiye'ye teşekkür etti.
Gazze'deki çocuklar, aileleri için odun toplamak ve taşımak için mücadele veriyor.
İki ay ayrı kalan Gazzeli ailenin kavuşması...