Mimar Sinan
Eserleriyle çağları aşan deha
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye şehirlerinde inşa ettiği eserleriyle mimarlık tarihinin zirvesinde yer alan Mimar Sinan, yüzyıllar geçse de hayranlık uyandırmaya devam ediyor.
Mühendislik harikası Kırkçeşme Su Tesisi ile İstanbul'a 55 kilometre mesafeden su ulaştırdı. Baş havuz ve küçük havuzlar, çökeltme havuzları, su kemerleri, bentler, katmalar ve maksemler inşa ederek 16. yüzyılda yaşanan su sorununu çözdü. Uzun Kemer, Kırık (Eğri) Kemer ve özellikle Mağlova Kemeri dünyada benzeri olmayan bir mimarlık ve mühendislik abidesi olarak ayakta duruyor.
Yalnızca yeni yapılar inşa etmekle kalmayan Sinan, aynı zamanda mevcut tarihi mirası koruma dehasıydı. 1573'te Bizans dönemi eseri Ayasofya'nın çökmek üzere olan kubbesini onarıp çevresine kalın payandalar ve istinat duvarları ekleyerek, bu muazzam yapının bugünlere kadar sapasağlam ulaşmasını sağladı.
Mimar Sinan'ın ışık, gölge ve mekan ilişkisini kusursuzca işlediği eserlerinin havadan ve karadan eşsiz manzaraları.
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