Kırkçeşme Su Tesisi & Kemerler

Mühendislik harikası Kırkçeşme Su Tesisi ile İstanbul'a 55 kilometre mesafeden su ulaştırdı. Baş havuz ve küçük havuzlar, çökeltme havuzları, su kemerleri, bentler, katmalar ve maksemler inşa ederek 16. yüzyılda yaşanan su sorununu çözdü. Uzun Kemer, Kırık (Eğri) Kemer ve özellikle Mağlova Kemeri dünyada benzeri olmayan bir mimarlık ve mühendislik abidesi olarak ayakta duruyor.