Mimar Sinan
1490 — 1588 • DEVLET-İ ALİYYE BAŞMİMARI

Mimar Sinan

Eserleriyle çağları aşan deha

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye şehirlerinde inşa ettiği eserleriyle mimarlık tarihinin zirvesinde yer alan Mimar Sinan, yüzyıllar geçse de hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

Mimar Sinan Portresi
Hayat Yolculuğu
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Sinan'ın Kendi Kaleminden

Bir Ustalığın Üç Aşaması

Mimar Sinan, kendi mimari olgunlaşma sürecini üç devasa anıt eser üzerinden tanımlamış ve mimarlık tarihine yön vermiştir.

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TEMEL NİTELİKLER
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374 Esere İmza Attı

49 yıl baş mimarlık yapan Sinan'ın eserlerinin yaklaşık 100'ü İstanbul'da bulunmaktadır. Sinan, devletin her köşesini eserleriyle bezemiştir.

GENEL TOPLAM

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Eserler Toplamı

Camilerden köprülere, hamamlardan su kemerlerine kadar 16. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında yükselen tüm yapılar.

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Şehzade'den Süleymaniye'ye, oradan Selimiye'ye: Sinan'ın üç başyapıtının silüetleri, ustalaştıkça büyüyen ve olgunlaşan bir mimari dilin izini taşır.

İstanbul'un Su Sorununu Çözen Mühendis

Mağlova Kemeri
MÜHENDİSLİK ABİDESİ

Mağlova Kemeri

Dünyada benzeri olmayan çift katlı kemer sistemiyle, hem tonlarca suyu taşımakta hem de yüzyıllar süren sel ve depremlere karşı sapasağlam ayakta durmaktadır.

Kırkçeşme Su Tesisi & Kemerler

Mühendislik harikası Kırkçeşme Su Tesisi ile İstanbul'a 55 kilometre mesafeden su ulaştırdı. Baş havuz ve küçük havuzlar, çökeltme havuzları, su kemerleri, bentler, katmalar ve maksemler inşa ederek 16. yüzyılda yaşanan su sorununu çözdü. Uzun Kemer, Kırık (Eğri) Kemer ve özellikle Mağlova Kemeri dünyada benzeri olmayan bir mimarlık ve mühendislik abidesi olarak ayakta duruyor.

Ayasofya'yı Kurtaran Payandalar (1573 Restorasyonu)

Yalnızca yeni yapılar inşa etmekle kalmayan Sinan, aynı zamanda mevcut tarihi mirası koruma dehasıydı. 1573'te Bizans dönemi eseri Ayasofya'nın çökmek üzere olan kubbesini onarıp çevresine kalın payandalar ve istinat duvarları ekleyerek, bu muazzam yapının bugünlere kadar sapasağlam ulaşmasını sağladı.

Eser Galerisi

Mimar Sinan'ın ışık, gölge ve mekan ilişkisini kusursuzca işlediği eserlerinin havadan ve karadan eşsiz manzaraları.

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MİMAR SİNAN YAPILARI

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Mimar Sinan'ın Eserlerinden Seçmeler

Tezkire kayıtlarına dayanan envanter: 13 kategoride toplam 374 eser. İsmi günümüze ulaşan yapılar aşağıda listelenmiştir; bazı kategorilerde kayıtlı sayı, isimleri bilinen yapılardan fazladır.

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