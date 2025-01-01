Bir damla aşı bir ömür etkili

Aşılar, çocukları pek çok hastalığa karşı koruyan en etkili yöntemlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi sayesinde çocuklar pek çok hastalığa karşı güvence altına alınıyor.

Çocukları hastalıklara karşı korumanın en etkili ve bilimsel yolu aşılar… Bu nedenle özellikle bağışıklık sisteminin gelişim aşamasında olduğu bebeklik ve çocukluk döneminde, aşılar hayati önem taşıyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi doğrultusunda çocuklar düzenli olarak aşılanıyor. Böylece hem çocukların sağlığı korunuyor hem de bulaşıcı hastalıklara karşı toplum genelinde güçlü bir koruma sağlanıyor.

Peki, hangi aşı hangi hastalığa karşı koruma sağlıyor? Hangi yaşta hangi aşılar uygulanıyor? Merak edilenleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ve Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Vefik Arıca'yla konuştuk.

Aşılar hastalıkları tarihe karıştırdı

Modern tıbbın insanlığın hizmetine sunduğu aşılar sayesinde, bir zamanlar büyük ölümlere yol açan birçok hastalık tarihe karıştı. Nitekim Prof. Dr. Vefik Arıca, "Tıbbın en büyük başarısı dünyada milyonlarca çocuğun ölümünü engelleyen aşılar" tespiti yaparak şöyle devam ediyor:

"Her 60 saniyede 6 çocuğun ölümünü engelleyen başka bir şey yok aşılardan başka… Dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon çocuğun ölümü engelleniyor. Son 50 yıla baktığımız zaman yaklaşık 150 milyon kişinin ölümü engellenmiş. Aşı sadece hastalıkları değil, salgınları da engelliyor. Hastaneye ve yoğun bakıma yatışları engelliyor aynı zamanda."

13 hastalığa karşı çocuklar aşılanıyor

Türkiye'de çocuklar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda aşılanıyor. Bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanan aşı takvimi büyük bir titizlikle uygulanıyor.

Çocukluk çağı aşılamaları Türkiye'de 1985-1987 yılları arasında sistemli bir yapıya kavuşturuldu. O günden bu yana, dünyadaki bilimsel yenilikler yakından takip edilerek aşı hizmetleri sürekli güncelleniyor. Prof. Dr. Arıca, Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde toplam 13 aşı olduğunu ifade ederek, "Bu, uluslararası ölçekte büyük bir başarı örneği. Şu an Türkiye'de çocukların aşılanma oranları yüzde 95… Bazı aşılarda ise oran yüzde 99'ları buluyor" diyor.

Okul öncesi dönemde çoğu aşı tamamlanıyor

Doğumun hemen ardından başlayan aşılama süreci, belirli periyotlarla devam ediyor. Çocuklara hangi aşıların yapıldığını Prof. Dr. Arıca'dan öğreniyoruz:

"Bir bebeğin ilk aşısı anne sütü… Fiziksel anlamda ilk aşı ise doğar doğmaz yapılan hepatit B… Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimine göre aile hekimi ve çocuk hekiminin önerisiyle aylık takiplerle aşılama sürdürülüyor."

Bu 13 aşının büyük çoğunluğunun 0-4 yaş aralığında uygulandığını belirten Prof. Dr. Arıca, "Okul öncesi dönemde, hatta ilk 2 yaşta çoğu aşıyı tamamlamış oluyoruz. Ama bazı aşıların 'rapel' dediğimiz hatırlatma dozlarını okul öncesi yapmaktayız" diyor.

Zatürreden vereme pek çok hastalığı önlüyor

Tüm bu aşılar sayesinde çocuklar, hayatın ilk günlerinden itibaren pek çok hastalığa karşı korunuyor. Peki, bu aşılar hangi hastalıklara karşı etkili? Yanıtı yine Prof. Dr. Arıca'dan alıyoruz: