Ay ışığında tarihe yolculuk: Gece müzeciliği
Medeniyetler beşiği kadim Anadolu’da geçmişin izlerini taşıyan sayısız antik kent ve müze bulunuyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi mekanlar artık akşam saatlerinde de gezilebiliyor.
Haber: Mine Yağıcı Çiftçi
İnteraktif: Mehmet Çağrı Yakar
Ay ışığında tarihe yolculuk: Gece müzeciliği
Medeniyetler beşiği kadim Anadolu’da geçmişin izlerini taşıyan sayısız antik kent ve müze bulunuyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi mekanlar artık akşam saatlerinde de gezilebiliyor.
Haber: Mine Yağıcı Çiftçi
İnteraktif: Mehmet Çağrı Yakar