Ay ışığında tarihe yolculuk: Gece müzeciliği

Medeniyetler beşiği kadim Anadolu’da geçmişin izlerini taşıyan sayısız antik kent ve müze bulunuyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi mekanlar artık akşam saatlerinde de gezilebiliyor.



Haber: Mine Yağıcı Çiftçi

İnteraktif: Mehmet Çağrı Yakar

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