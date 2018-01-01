Cemal Kaşıkçı olayında bugüne kadar neler yaşandı?

  • 20 Ekim
    Cumartesi
    Trump'tan Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında ilk açıklama
    Trump'tan Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında ilk açıklama

    ABD Başkanı Donald Trump Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü hakkında açıklama yaptı: Kaşıkçı'nın ölümü kabul edilemez. Suudi Veliaht Prens ile görüşeceğim. Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız. Silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğiz.

  • 20 Ekim
    Cumartesi
    BM'den Kaşıkçı açıklaması: Sorumlular hesap vermeli
    BM'den Kaşıkçı açıklaması: Sorumlular hesap vermeli

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili "Soruşturma hızlı, kapsamlı ve şeffaf olmalı. Sorumlular hesap vermeli." dedi.