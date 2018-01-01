Cemal Kaşıkçı olayında bugüne kadar neler yaşandı?

ABD Başkanı Donald Trump Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü hakkında açıklama yaptı: Kaşıkçı'nın ölümü kabul edilemez. Suudi Veliaht Prens ile görüşeceğim. Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız. Silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğiz.