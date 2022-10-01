Uçakların Bilinmeyenleri

- KOKPİT
Uçağın önünde kokpit adı verilen bir bölüm yer alır. Pilot ve yardımcı pilotlar uçağı buradan kumanda eder. Kokpitte uçağın elektronik parçaları, yakıtı, konumu ve fiziksel bilgilerinin yanı sıra hava durumu hakkında da bilgiler veren pek çok ekran bulunur.
- UÇAĞIN MOTORU
Motor çalıştığında dönen pervaneleuçağın ön bölümündeki havayı seyreltirken, arka bölümünde kalan havayı sıkıştırır. Pervanelerin önündeki hava basıncı azalır ve arkasındaki hava basıncı artar. Böylece pervanelerin arkasından öne doğru bir itme kuvveti oluşur ve uçak ilerlemeye başlar.
- UÇAĞIN RENGİ NEDEN BEYAZ?
Uçakların rengi genellikle beyazdır. Bunun nedeni, beyaz rengin güneş ışınlarını yansıtarak uçağın ısınmasını ve böylece ısınmadan kaynaklanabilecek çeşitli sorunları engellemesidir.
- KANATLAR
Uçağın kanatlarında hareketli parçalar yer alır. Bunlar kanatçık olarak bilinir. Uçak dönüş yaparken kanatçıklar hareket ettirilir. Böylece uçağın sert dönüşler yapması engellenir.
- DİKEY BİÇİMDE DURAN YÜKSEKLİK DÜMENİ
Duran yükseklik dümeniyse uçağın sağa ya da sola dönmesini sağlar.
- YATAY BİÇİMDE DURAN YÜKSEKLİK DÜMENİ
Uçağın aşağı ya da yukarı hareket etmesini kolaylaştırır.
- UÇAK GÜNEŞLİĞİ
Uçakların camlarında bulunan güneşlikler inişte ve kalkışta açık bırakılır. Bu sayede uçaktaki ve havalimanındaki görevliler rahat bir biçimde gözlem yapabilir ve olası bir tehlikede uyarıda bulunabilirler.
- TEKERLEKLER YAKLAŞIK 38 TON AĞIRLIĞA DAYANACAK KAPASİTEDE
Uçakların lastikleri çok güçlüdür Lastikler inişe neden olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaklaşık 38 ton gibi ağırlık yüklerine dayanacak kapasitededir. Saatte 170 mil hızla yere vurabilir. Buna ek olarak, uçak lastikleri bir araba lastiğinde kullanılan basıncın yaklaşık altı katı olan 200 psi'ye kadar şişirilir.
- YILDIRIM UÇAK DÜŞÜRMEZ
Kötü havalarda uçaklara yıldırım çarpabilir. Ancak bu herhangi bir olumsuz duruma yol açmaz. Çünkü uçakların gövdesi yıldırıma karşı korunaklı bir şekilde üretiliyor.
- TÜRBÜLANS UÇAK DÜŞÜRMEZ
Sanılanın aksine türbülanslar uçakların düşmesine neden olmaz. Pilotların türbülans esnasında uyarıda bulunmaları ve kemer takma zorunluluğu, sarsıntılar nedeniyle yaralanmanızı engellemek için.
- KOLTUK RENKLERİ NEDEN MAVİ?
Uçaklarda koltuk renkleri genelde mavi ve mavinin tonlarıdır. Çünkü; araştırmalara göre mavi ve mavinin tonlarının insan psikolojisi üzerinde sakinleştirici etkisi var.
- GECELERİ UÇUŞ SIRASINDA NEDEN IŞIKLAR KAPATILIYOR?
İniş ve kalkış yapan uçakların ışıklarının söndürülmesi gözlerimizi karanlığa alıştırmak içindir. Çünkü olası bir kaza durumunda, gözler karanlığa alışmak için zaman kaybedilebilir.
- UÇAKTAKİ TUVALET ATIKLARI NE OLUYOR?
Tuvalet atıkları sanıldığı gibi uçak havadayken gökyüzünden bırakılmıyor. Uçağın atık deposunda toplanıyor ve iniş sonrası tahliye ediliyor.
- KARA KUTU NEDİR?
Kara kutu her hava taşıtında bulunması zorunlu olan bir kayıt, uluslarası kullanılan şekli ile bir “flight recorder” ünitesi. Uçuş ile ilgili bütün bilgiler kara kutunun içine belirli bir algoritma ile kaydediliyor. Kara kutu düşünülenin aksine siyah değil parlak turuncu renktedir. Uçak kazalarının anlaşılmasına yardımcı olan “kara kutu”, 90 gün boyunca deniz içerisinden sinyal yollayabilir. Ortalama 5 kilo ağırlığında olan kara kutular deniz suyu ile etkileşime girdiği an aktif hale geliyor ve sinyal yaymaya başlıyor. Böylece; düşen uçağın yerini arayan her ekipler onu deniz altında bile bulabiliyor.
- UÇUŞ ESNASINDA İKİ PİLOT AYNI YEMEĞİ YİYEMEZ
Zehirlenme riskine karşı iki pilot uçuş sırasında aynı yemeği yiyemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu kural uygulanıyor.
- KOKPİT KAPILARI NASIL AÇILIR?
Kapılar pilot panelinden yönetilen bir güvenlik sistemine sahip ve sadece şifre ile açılıyor. Airbus tipi uçakların kokpit kapılarında üç farklı mod bulunur: Açık, kilitli ve normal. Kapı açık moddayken kapı içeriden açılabilir. Pilot kapıları kilitli moda alırsa kapı dışarıdan güvenlik şifresi ile 5 dakika boyunca açılamaz. İstenirse bu süre uzatılabilir. Normal modda ise kapılar dışarıdan şifre kullanılarak 30 saniye içinde açılabilir. Bu 30 saniye içerisinde pilottan geri bildirim gelirse kapılar açılmaz.
- UÇAĞIN DUVARLARINDA BULUNAN SİYAH ÜÇGENLER
Kanatların ön ve arka uçları ile hizalı bu üçgen, uçağın içerisinden kanadın en iyi biçimde gözlemlenmesini sağlıyor. Mürettabat da bu üçgenlerin olduğu alanlardan bakarak herhangi bir problem olup olmadığını rahatça kontrol edebiliyor.
- KOKPİT
Uçağın önünde kokpit adı verilen bir bölüm yer alır. Pilot ve yardımcı pilotlar uçağı buradan kumanda eder. Kokpitte uçağın elektronik parçaları, yakıtı, konumu ve fiziksel bilgilerinin yanı sıra hava durumu hakkında da bilgiler veren pek çok ekran bulunur.
- UÇAĞIN MOTORU
Motor çalıştığında dönen pervaneleuçağın ön bölümündeki havayı seyreltirken, arka bölümünde kalan havayı sıkıştırır. Pervanelerin önündeki hava basıncı azalır ve arkasındaki hava basıncı artar. Böylece pervanelerin arkasından öne doğru bir itme kuvveti oluşur ve uçak ilerlemeye başlar.
- UÇAĞIN RENGİ NEDEN BEYAZ?
Uçakların rengi genellikle beyazdır. Bunun nedeni, beyaz rengin güneş ışınlarını yansıtarak uçağın ısınmasını ve böylece ısınmadan kaynaklanabilecek çeşitli sorunları engellemesidir.
- KANATLAR
Uçağın kanatlarında hareketli parçalar yer alır. Bunlar kanatçık olarak bilinir. Uçak dönüş yaparken kanatçıklar hareket ettirilir. Böylece uçağın sert dönüşler yapması engellenir.
- DİKEY BİÇİMDE DURAN YÜKSEKLİK DÜMENİ
Duran yükseklik dümeniyse uçağın sağa ya da sola dönmesini sağlar.
- YATAY BİÇİMDE DURAN YÜKSEKLİK DÜMENİ
Uçağın aşağı ya da yukarı hareket etmesini kolaylaştırır.
- UÇAK GÜNEŞLİĞİ
Uçakların camlarında bulunan güneşlikler inişte ve kalkışta açık bırakılır. Bu sayede uçaktaki ve havalimanındaki görevliler rahat bir biçimde gözlem yapabilir ve olası bir tehlikede uyarıda bulunabilirler.
- TEKERLEKLER YAKLAŞIK 38 TON AĞIRLIĞA DAYANACAK KAPASİTEDE
Uçakların lastikleri çok güçlüdür Lastikler inişe neden olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaklaşık 38 ton gibi ağırlık yüklerine dayanacak kapasitededir. Saatte 170 mil hızla yere vurabilir. Buna ek olarak, uçak lastikleri bir araba lastiğinde kullanılan basıncın yaklaşık altı katı olan 200 psi'ye kadar şişirilir.
- YILDIRIM UÇAK DÜŞÜRMEZ
Kötü havalarda uçaklara yıldırım çarpabilir. Ancak bu herhangi bir olumsuz duruma yol açmaz. Çünkü uçakların gövdesi yıldırıma karşı korunaklı bir şekilde üretiliyor.
- TÜRBÜLANS UÇAK DÜŞÜRMEZ
Sanılanın aksine türbülanslar uçakların düşmesine neden olmaz. Pilotların türbülans esnasında uyarıda bulunmaları ve kemer takma zorunluluğu, sarsıntılar nedeniyle yaralanmanızı engellemek için.
- KOLTUK RENKLERİ NEDEN MAVİ?
Uçaklarda koltuk renkleri genelde mavi ve mavinin tonlarıdır. Çünkü; araştırmalara göre mavi ve mavinin tonlarının insan psikolojisi üzerinde sakinleştirici etkisi var.
- GECELERİ UÇUŞ SIRASINDA NEDEN IŞIKLAR KAPATILIYOR?
İniş ve kalkış yapan uçakların ışıklarının söndürülmesi gözlerimizi karanlığa alıştırmak içindir. Çünkü olası bir kaza durumunda, gözler karanlığa alışmak için zaman kaybedilebilir.
- UÇAKTAKİ TUVALET ATIKLARI NE OLUYOR?
Tuvalet atıkları sanıldığı gibi uçak havadayken gökyüzünden bırakılmıyor. Uçağın atık deposunda toplanıyor ve iniş sonrası tahliye ediliyor.
- KARA KUTU NEDİR?
Kara kutu her hava taşıtında bulunması zorunlu olan bir kayıt, uluslarası kullanılan şekli ile bir “flight recorder” ünitesi. Uçuş ile ilgili bütün bilgiler kara kutunun içine belirli bir algoritma ile kaydediliyor. Kara kutu düşünülenin aksine siyah değil parlak turuncu renktedir. Uçak kazalarının anlaşılmasına yardımcı olan “kara kutu”, 90 gün boyunca deniz içerisinden sinyal yollayabilir. Ortalama 5 kilo ağırlığında olan kara kutular deniz suyu ile etkileşime girdiği an aktif hale geliyor ve sinyal yaymaya başlıyor. Böylece; düşen uçağın yerini arayan her ekipler onu deniz altında bile bulabiliyor.
- UÇUŞ ESNASINDA İKİ PİLOT AYNI YEMEĞİ YİYEMEZ
Zehirlenme riskine karşı iki pilot uçuş sırasında aynı yemeği yiyemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu kural uygulanıyor.
- KOKPİT KAPILARI NASIL AÇILIR?
Kapılar pilot panelinden yönetilen bir güvenlik sistemine sahip ve sadece şifre ile açılıyor. Airbus tipi uçakların kokpit kapılarında üç farklı mod bulunur: Açık, kilitli ve normal. Kapı açık moddayken kapı içeriden açılabilir. Pilot kapıları kilitli moda alırsa kapı dışarıdan güvenlik şifresi ile 5 dakika boyunca açılamaz. İstenirse bu süre uzatılabilir. Normal modda ise kapılar dışarıdan şifre kullanılarak 30 saniye içinde açılabilir. Bu 30 saniye içerisinde pilottan geri bildirim gelirse kapılar açılmaz.
- UÇAĞIN DUVARLARINDA BULUNAN SİYAH ÜÇGENLER
Kanatların ön ve arka uçları ile hizalı bu üçgen, uçağın içerisinden kanadın en iyi biçimde gözlemlenmesini sağlıyor. Mürettabat da bu üçgenlerin olduğu alanlardan bakarak herhangi bir problem olup olmadığını rahatça kontrol edebiliyor.
360° interaktif incelemek için uçağa tıklayarak döndürün. Daha iyi bir deneyim için telefonu yatay konuma çevirin.
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Uçakların Bilinmeyenleri
“Kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz”
Kuşlar gibi uçmak, her zaman insanoğlunun en büyük hayali oldu… İnsanların uçuş hikayesi yıllarca süren araştırmaların sonucunda, uçakların ortaya çıkmasıyla başladı. Peki bu uçakların bilinmeyenleri neler?
Hazırlayanlar
Haber : Hazal Fırat
Grafik : Hafize Yurt Ateş
İnteraktif : Mehmet Çağrı Yakar