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Uçakların Bilinmeyenleri

“Kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz”

Kuşlar gibi uçmak, her zaman insanoğlunun en büyük hayali oldu… İnsanların uçuş hikayesi yıllarca süren araştırmaların sonucunda, uçakların ortaya çıkmasıyla başladı. Peki bu uçakların bilinmeyenleri neler?

Hazırlayanlar

Haber : Hazal Fırat
Grafik : Hafize Yurt Ateş
İnteraktif : Mehmet Çağrı Yakar