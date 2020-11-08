Türk Dünyasının Kadim Şehirleri

İslam coğrafyacılarının tavsifine göre akarsuları, yemyeşil bitki örtüsü ve tertemiz havasıyla sıhhatli bir yaşama son derece müsait ve tabii görünümü en güzel şehirlerden biri.

İslam dünyasının şair ve uleması “Semerkant’ın yeryüzündeki dört cennetten biri” olduğunu belirtiyorlar.