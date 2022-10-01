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Semazen bir ayağını merkeze koyar, diğer ayağını çevresinde döndürür. Ayağı merkezde, diğeriyle tüm evreni tarar. Dönüşü tesadüfen oluşmuş bir hareket değil, dünyanın, yıldızların, gökkürenin hareketine bir göndermedir. Bir eli gökyüzüne açık, diğeri yeryüzünedir. Gökten ne gelirse, yere onu paylaştırır. Dağıttığı nefsinden değil, Hakk'tan gelendir. Kendine saklamak yerine, saçmayı tercih eder. Belki de bu nedenle, "Her ne olursan ol, yine de gel..." der.
Mevlana'nın 'gel' çağrısını yüzyıllardır yaşatan semazenlerin giydiği kıyafetler bile bu felsefenin en önemli dışa yansımalarından.
İlâhî aşkı temsil eden Peygamber Efendimizi metheden bir "na't" ile başlar. Buna "Na't-ı Şerîf" denilir. Peygamberimizi methetmek, Ondan evvelki bütün Peygamberleri ve hepsini yaratan Allah'ı methetmek demektir.
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Bu methiyeden sonra bir kudüm darbesi duyulur. Bu vuruş Allah'ın (C.C.) kâinatı yaratışındaki "Kün = Ol" emrini temsil eder. (Kur'ân .S. 36/A:82)
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Her şeye can veren "Nefesi" nefhayı İlâhiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur.
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Sultan Veled devridir. Bu, Semâzenlerin birbirine üç kere selâm vererek, bir peşrevle dairevî yürüyüşüdür. Şekilde gizli ruhun ruha selâmıdır.
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Semâ töreni 4 Selâmdır. Semâzen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate doğar,kollarını bağlayarak bir rakamını temsil eder böylece Allah'ın birliğine şahadet eder, Şeyh Efendi'nin elini öperek semâya girme izni alır, Semâ'ya başlar.
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1.Selâm, insanın, bilgiyle hakikâte doğarak,
Yüce Yaradan'ını ve kendi kulluğunu idrâkidir…
2.Selâm, insanın yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek, Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymasıdır.
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3.Selâm, insanın hayranlık ve minnet duygusunun "aşk"a dönüşmesiyle, aklın "aşk"a kurban oluşudur. Bu tam teslimiyettir, Allah'a vuslattır,
Sevgilide yok oluştur! Bu-dizim'de en yüksek mertebe olan "Nirvana"dır, İslâmiyetteki "Fenâfillâh"tır. Ancak İslâmiyette en yüksek mertebe kulluk mertebesidir.
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4.Selâm ise, insanın manevî yolculuğunu tamamlayıp, kaderine razı olarak, yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşüdür. Bu Selâma Şeyh Efendi ve Semâzen başı da iştirak ederler. SESİ AÇ / KAPAT
"Meşrik de Allah'ındır, mağrib de. Hangi tarafa dönerseniz, Allah'ın yüzü oradadır. Çünkü Allah Vasi'dir, Alîm'dir" (Bakara s.2 115nci) âyetinin okunduğu Kurân-ı Kerim tilâvetiyle devam eder.
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Semâ töreni, bütün Peygamberlerin, şehitlerimizin ve bütün inananların ruhları için okunan bir fatiha ve devletimizin selâmeti için bir dua ile son bulur…
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