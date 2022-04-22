Bir işlemi yapmadan önce

yaptığımız planın adıdır algoritma.

Sabah kalkınca işe veya okula gitmeden

önce neler yapıyoruz hiç düşündük mü? Herkesin önceliği farklı olsa da

ilk önce elimizi, yüzümüzü

yıkıyoruz ve daha sonra

yatağımızı toplayıp kahvaltımızı

yapıyoruz. Dişlemizi fırçalıyoruz,

kıyafetimizi giyiyoruz ve işe/okula

gitmek için yol alıyoruz.

Evet, aslında bunların hepsi birer algoritma.

Ulaşacağımız hedef için yaptığımız tüm hazırlıkların genel adı…