Geleceğin dili:
Robotik kodlama
Geleceğin dili: Robotik kodlama
Bence herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Bir bilgisayar dili öğrenmeli. Çünkü bu insana nasıl düşüneceğini öğretiyor. Ben bilgisayar bilimini sosyal bir bilim olarak görüyorum.
STEVE JOBS
Robot kısaca, sensörler tarafından girdiler ile birlikte belirli görevleri yerine getiren bir makine…
Robotlar sayesinde artık pek çok iş daha kolay. 2017 yılında Sophia adıyla, Hanson Robotics tarafından üretilip geliştirilen robot, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın tarihindeki ilk İnovasyon şampiyonu seçildi ve BM unvanı verilen ilk “insan olmayan kişi” oldu.
Sophia’nın başarısının arkasında kuşkusuz ki başarılı bir kodlama vardı.
Robot kısaca, sensörler tarafından girdiler ile birlikte belirli görevleri yerine getiren bir makine…
Robotlar sayesinde artık pek çok iş daha kolay. 2017 yılında Sophia adıyla, Hanson Robotics tarafından üretilip geliştirilen robot, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın tarihindeki ilk İnovasyon şampiyonu seçildi ve BM unvanı verilen ilk “insan olmayan kişi” oldu.
Sophia’nın başarısının arkasında kuşkusuz ki başarılı bir kodlama vardı.
Kodlamaya başlamak için
en iyi yaş nedir?
Çocuklar neden robotik kodlama öğrenmeli?
Kodlamaya ne kadar
erken yaşta başlanırsa
çocuğun problem çözme
becerisi, analiz etme
yeteneği o kadar çabuk gelişir.
Okul öncesinden başlayarak
bu eğitim verilebilir çünkü o
yaş aralığındaki çocuklar
kodlamanın temellerini
öğrendiğinde onlara heyecan
verici yepyeni bir dünyanın
kapıları aralanır.
Kodlamaya ne kadar erken yaşta başlanırsa çocuğun problem çözme becerisi, analiz etme yeteneği o kadar çabuk gelişir. Okul öncesinden başlayarak bu eğitim verilebilir çünkü o yaş aralığındaki çocuklar kodlamanın temellerini öğrendiğinde onlara heyecan verici yepyeni bir dünyanın kapıları aralanır.
Genç beyinler her zaman daha aktiftir ve yeni şeyleri kolayca öğrenebilirler.
Çocukların okuma ve yazmayı öğrenmeye başladığı dönemde, kodlamaya başlamak için
harika bir zaman…
Genç beyinler her zaman daha aktiftir ve yeni şeyleri kolayca öğrenebilirler.
Çocukların okuma ve yazmayı öğrenmeye başladığı dönemde, kodlamaya başlamak için
harika bir zaman…
Scratch
Code.org
Blockly
Scratch
Code.org
Blockly
Robotik kodlama çocuklara hangi becerileri öğretiyor?
Kodlamanın asıl temeli: Algoritma
Yaptığımız örnek algoritmayı programlamaya çevirdiğimizde;
Bir işlemi yapmadan önce
yaptığımız planın adıdır algoritma.
Sabah kalkınca işe veya okula gitmeden
önce neler yapıyoruz hiç düşündük mü?
Herkesin önceliği farklı olsa da
ilk önce elimizi, yüzümüzü
yıkıyoruz ve daha sonra
yatağımızı toplayıp kahvaltımızı
yapıyoruz. Dişlemizi fırçalıyoruz,
kıyafetimizi giyiyoruz ve işe/okula
gitmek için yol alıyoruz.
Evet, aslında bunların hepsi birer algoritma.
Ulaşacağımız hedef için yaptığımız tüm hazırlıkların genel adı…
Bir işlemi yapmadan önce yaptığımız planın adıdır algoritma.
Sabah kalkınca işe veya okula gitmeden önce neler yapıyoruz hiç düşündük mü?
Herkesin önceliği farklı olsa da ilk önce elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz ve daha sonra
yatağımızı toplayıp kahvaltımızı yapıyoruz. Dişlemizi fırçalıyoruz, kıyafetimizi giyiyoruz ve işe/okula gitmek için yol alıyoruz. Evet, aslında bunların hepsi birer algoritma. Ulaşacağımız hedef için yaptığımız tüm hazırlıkların genel adı…
Bilgisayarsız Kodlama Olmaz mı?
Bilgisayar bilimini öğrenmenin en iyi yollarından biri oyunlaştırma etkinlikleri ile çevremizde bulunan materyalleri kullanarak birey üzerinde merak, ilgi ve motivasyonun artırmak.
Okuma-yazma bilmeyen okul öncesi öğrencilerine genellikle bu yöntem ile robotik kodlama öğretilir.
Bilgisayar bilimini öğrenmenin en iyi yollarından biri oyunlaştırma etkinlikleri ile çevremizde bulunan materyalleri kullanarak birey üzerinde merak, ilgi ve motivasyonun artırmak.
Okuma-yazma bilmeyen okul öncesi öğrencilerine genellikle bu yöntem ile robotik kodlama öğretilir.
Bireyin etkinlik içinde kullanacağı materyallerin farklı ortamlarda rahat bir şekilde
tasarlanabilir olması gerekmektedir. Böylelikle bireyin merak ve ilgisi daha çok artarak oyun
içinde çözüm odaklı düşünme becerisi gelişecektir.
Robotik kodlama yaygınlaştığından beri ailelerin merak ettiği soru:
Çocuğumu robotik ile kaç yşında tanıştırmalıyım, çocuğuma faydası nedir?
Aslında bunun cevabı çocuğunuza
göre değişir. Çünkü çocuklar farklı
aşamalarda gelişir. Bazı çocuklar
6 yaşında robotik için hazır olabilirken,
kimi çocuk için 8 veya
9 yaşında başlamak uygundur.
Önemli olan çocuğu doğru araç
ve gereçlerle buluşturabilmek.
Aslında bunun cevabı çocuğunuza göre değişir. Çünkü çocuklar farklı
aşamalarda gelişir. Bazı çocuklar 6 yaşında robotik için hazır olabilirken,
kimi çocuk için 8 veya 9 yaşında başlamak uygundur. Önemli olan çocuğu doğru araç ve gereçlerle buluşturabilmek.
“Robotik Kodlama” dersi okul öncesi dönemden itibaren müfredatlara eklendi.
Robotik kodlama ile ilgili projelere her geçen gün yenileri de ekleniyor. İstanbul Çekmeköyde’ki Rahmi Mihriban Bedestenci İlkokulu’nun “Haydi Geleceğini Okulunu Birlikte Kuralım” adlı projesi de bunlardan biri.
Proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından 3 bin 500 proje arasından seçilerek destek almaya hak kazandı. 6 öğretmenden oluşan Okul Gelişim Ekibi, bir hafta boyunca İspanya’da kodlama, eğitimde teknolojinin kullanımı ve tablet bilgisayarların öğrenim sürecine entegrasyonu programına katıldı. Öğretmenler bu deneyimleri okulda uygulamaya başladı. Okulda her sınıf düzeyinde kodlama dersi yapılıyor. 12 ay sürecek projedeki teknolojik tabanlı eğitim çalışmalarıyla okulu dijital dönüşüme hazırlamayı ve yeni dönemde tüm sınıflarda tablet dersi uygulamayı planlıyor.
“Robotik Kodlama” dersi okul öncesi dönemden itibaren müfredatlara eklendi.
Robotik kodlama ile ilgili projelere her geçen gün yenileri de ekleniyor. İstanbul Çekmeköyde’ki Rahmi Mihriban Bedestenci İlkokulu’nun “Haydi Geleceğini Okulunu Birlikte Kuralım” adlı projesi de bunlardan biri.
Proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından 3 bin 500 proje arasından seçilerek destek almaya hak kazandı. 6 öğretmenden oluşan Okul Gelişim Ekibi, bir hafta boyunca İspanya’da kodlama, eğitimde teknolojinin kullanımı ve tablet bilgisayarların öğrenim sürecine entegrasyonu programına katıldı. Öğretmenler bu deneyimleri okulda uygulamaya başladı. Okulda her sınıf düzeyinde kodlama dersi yapılıyor. 12 ay sürecek projedeki teknolojik tabanlı eğitim çalışmalarıyla okulu dijital dönüşüme hazırlamayı ve yeni dönemde tüm sınıflarda tablet dersi uygulamayı planlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefi için “mobil kod” uygulanması hazırladı.
Blok tabanlı bir kodlama oyunu olan ‘Maskod’ EBA’da hizmete açıldı. Uygulamaya web, İOS, ve Android üzerinden kodlama ile ilgilenen herkes erişebiliyor..
Kullanıcılar uygulamada oyunun ana karakteri olan Maskod’a kod blokları yardımı ile komut vererek, görevlerin tamamlanmasını sağlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefi için “mobil kod” uygulanması hazırladı.
Blok tabanlı bir kodlama oyunu olan ‘Maskod’ EBA’da hizmete açıldı. Uygulamaya web, iOS, ve Android üzerinden kodlama ile ilgilenen herkes erişebiliyor..
Kullanıcılar uygulamada oyunun ana karakteri olan Maskod’a kod blokları yardımı ile komut vererek, görevlerin tamamlanmasını sağlıyor.
Oyun, Kaya, Buz, Kristal ve Lav gezegeni olmak üzere 4 gezegenden oluşuyor.
Her gezegende 30 bölüm bulunuyor. Toplam 120 bölümlük bir uzay görevinden
sonra oyun karakteri Maskod dünyaya dönerek görevini başarıyla tamamlıyor.
Oyunun amacı tamamen kodlama becerisi kazandırmak. Gelin “Maskod”u biraz
yakından tanıyalım.
Haber/İnteraktif Tasarım:
Hazal Fırat
Grafik:
Nursel Cobuloğlu
Haber/İnteraktif Tasarım:
Hazal Fırat
Grafik Tasarım:
Nursel Cobuloğlu