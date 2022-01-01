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Dünya Tasarruf Günü
1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen Dünya Tasarruf Günü, her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor.
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Geri dönüşümde doğru bilinen yanlışlar
Tüketicilerin katkısı olmadan geri dönüşümden tam verim almak imkansız. Ancak geri dönüşümde doğru bilinen yanlışlar çok fazla. Özellikle de geri dönüştürülebilir zannettiklerimizde...
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Fazla mı paketliyoruz?
Tüketim arttıkça ambalaj kullanımı da artıyor. Ambalajın sürdürülebilirliğini sağlamak içinse farklı seçenekler gündemde. Peki, ambalajda sürdürülebilirlik nasıl sağlanır, hangi alternatifler konuşuluyor?
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Yaratıcı yeniden kullanım: İleri dönüşüm
Atıkları azaltmak amacıyla eşyaları yeniden kullanılabilir hale getiren geri dönüşümü tamamlayıcı yöntemlerden biri de ileri dönüşüm... İleri dönüşüm kelime anlamıyla, yaratıcı yeniden kullanım olarak ifade ediliyor. İşte buna güzel bir örnek...
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Her yıl milyonlarca ton giysi çöpe atılıyor
Her yıl dünyada milyonlarca tekstil ürünü çöpe atılıyor veya yakılıyor. Giyilebilecek durumdaki giysilerin vahşi bertarafı hem çevresel sorunlara hem de milyarlarca dolarlık kayba yol açıyor.
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Geri dönüşüm gerçeği: Milli sermayemiz çöpe gidiyor
Pet şişeler atık mıdır? Peki ya ambalajlar? Geri dönüşümün temelinde, bu soruların cevabı yatıyor. Çünkü geri dönüştürülebilen ancak çöpe giden her şey, aslında milli sermayemiz...