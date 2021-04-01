TÜBİTAK SAGE, ihtiyaçları doğrultusunda, Ataletsel Ölçüm Birimlerini (AÖB) kendi geliştirebiliyor.

Ölçerin elektronik donanım, yazılım, mekanik, algoritma ve kalibrasyon tasarımları SAGE tarafından geliştirildi.

Mühimmat sistemlerinde yurt dışına bağımlı olduğumuz en kritik bileşenlerinden olan ataletsel ölçüm birimi, TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği ATLAS AÖB ailesi ile ülkemize kazandırıldı, yurt dışından temin edilen bir sistem daha yerlileştirildi.

ATLAS AÖB, denge platformları, görev kritik uygulamalar, füze güdüm teknolojileri, insansız hava araçları (İHA) gibi çeşitli silah, askeri, hava, uzay, deniz, kara vb. uygulamalarında başarılı bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca ticari uygulamalarda kullanılması için de uygun.