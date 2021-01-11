Avrupa’nın en önemli bestecileri Mozart, Beethoven ve daha niceleri mehter müziğinden etkilenerek, besteler yapmışlardı. Bu sayede 18.yy’da Avrupa’da yeni bir müzik türünün doğmuş, bu müziğe de ‘Alaturka’ adı verilmişti.

Mehter müziği, makamsal olarak klasik müzik özelliği taşır ve 24 sesten meydana gelen bir ses sistemine sahiptir.

Türklerin ihtişamını asırlar boyu seslendiren mehter, 18. Yy’dan itibaren esnafa dek yaygınlaşmış ve kuruluş amacından uzaklaşmaya başlamıştı.