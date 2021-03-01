DENİZİ'NDE
MÜCADELESİ
ÇİN'İN
Güney Çin Denizi’nin sınırlarını batıdan Malakka Boğazı, doğudan Tayvan Boğazı çiziyor.
Dünyanın en tehlikeli ve savaşa en yakın bölgelerinden biri olarak adlandırılıyor.
Aynı zamanda son 10 yılda silahlanmaya en çok harcamanın yapıldığı bölge de burası.
Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.
Spatly Adaları, Güney Çin Denizi’nin tartışmalara ve gerilime sahne olan en büyük bölümü.
İki ada grubunda da sürekli yerleşim bulunmuyor. Çin, Tayvan ve Vietnam adalar üzerinde hak iddia ediyor.
Ada grubunda Tayvan’ın 2, Malezya’nın 5 Filipinler’in 8 Çin’in 12, Vietnam’ın ise 25 adası bulunuyor.
İki ülkenin savunma stratejileri bildirilerindeki Güney Çin Denizi savunmaları ise şöyle:
Son yıllarda, uydu görüntüleri, Çin’in adaların boyutunu fiziksel olarak artırarak veya tamamen yeni adalar oluşturarak Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerini artırdığını gösterdi.
Mevcut resiflerin üzerine kum yığmanın yanı sıra, özellikle Paracel ve Spratly Adaları’nda limanlar, askeri tesisler ve uçak pistleri inşa edildi.
Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin Asya Deniz Şeffaflığı Girişimi de daha önceki yıllarda farklı bölgelerdeki üs çalışmalarını uydu görüntüleriyle yayınlamıştı.
Çin ayrıca savaş uçakları, seyir füzeleri ve bir radar sistemi konuşlandırarak Woody Adası’nı askerileştirdi.
Çin’in tartışmalı sulardaki adımlarına ABD hem askeri hem de ticari faaliyetleriyle karşılık vermeye devam etti.
Bölgedeki siyasi, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak için, FONOP’lar düzenleyerek ve Güneydoğu Asyalı ortaklara destek sağlayarak Çin’in taleplerine ve arazi ıslah çabalarına meydan okudu.
B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağı ve savaş gemileriyle, Çin’e karşı bölgede gövde gösterisi yaptı.
Ayrıca, Çin’in tartışmalı bölgedeki iddialı varlığına yanıt olarak Japonya, deniz güvenlik kapasitelerini artırmak ve Çin saldırganlığını caydırmak için Filipinler ve Vietnam’a askeri gemi ve teçhizat sattı.
Singapur’la 1990’da imzalanan ve ABD’nin ülkede askeri üs bulundurmasına imkan tanıyan mutabakat, 2035’e kadar uzatıldı.
2018’de Hindistan’la İletişim uyumluluğu ve güvenlik anlaşması imzalandı. 2019’da iki ülke arasındaki ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi.
Avustralya’daki 4 askeri üste bulunan deniz piyadesi sayısı ise 2 bin 500’e çıktı.
Hazırlayanlar:
Haber : Ali Burak Biber
Grafik Tasarım : Hafize Yurt
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