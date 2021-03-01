Çin’in tartışmalı sulardaki adımlarına ABD hem askeri hem de ticari faaliyetleriyle karşılık vermeye devam etti.

Bölgedeki siyasi, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak için, FONOP’lar düzenleyerek ve Güneydoğu Asyalı ortaklara destek sağlayarak Çin’in taleplerine ve arazi ıslah çabalarına meydan okudu.

B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağı ve savaş gemileriyle, Çin’e karşı bölgede gövde gösterisi yaptı.

Ayrıca, Çin’in tartışmalı bölgedeki iddialı varlığına yanıt olarak Japonya, deniz güvenlik kapasitelerini artırmak ve Çin saldırganlığını caydırmak için Filipinler ve Vietnam’a askeri gemi ve teçhizat sattı.

Singapur’la 1990’da imzalanan ve ABD’nin ülkede askeri üs bulundurmasına imkan tanıyan mutabakat, 2035’e kadar uzatıldı.

2018’de Hindistan’la İletişim uyumluluğu ve güvenlik anlaşması imzalandı. 2019’da iki ülke arasındaki ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi.