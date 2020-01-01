BÜŞRA YÜCE
HEMŞİRE
Bir aydır eve gitmiyor. En çok özlediği şey halıya basmak ve sevdiklerine sarılmak. İlk yapacağı şey ailesiyle pikniğe gitmek.
ELANUR MUTLU
HEMŞİRE
30 gündür eve gidemiyor. En çok özlediği şey sarılmak ve nefes almak. İlk yapacağı şey bol oksijen alabileceği bir yere gitmek.
EVİN YAĞAN
HEMŞİRE
30 gündür eve gidemiyor. En çok özlediği şey sarılmak. İlk yapacağı şey doğada yürümek.
MEHMET GANGAL
HEMŞİRE
15 gündür eve gitmiyor. 15 gün daha gidemeyecek. En çok kumandayı eline alıp uzanmayı özledi. İki kızının da doğum gününe katılamadığı için yapacağı ilk şey onlara pasta alıp sürpriz yapmak olacak.
MUHAMMED ARIKARSLAN
HEMŞİRE
30 gündür eve gidemiyor. En çok özlediği şey sarılmak. İlk yapacağı şey doğada yürümek ve mangal.
ÖZGÜR TÜRK
25 gündür eve gitmiyor. En çok çocuklarını özledi. İlk yapacağı şey ise çocuklarına sarılmak.
SELİM EGE KOZAN
TAŞIMA GÖREVLİSİ
15 gündür eve gitmiyor. En çok çocuklarını özledi. İlk yapacağı şey mangal yakmak.
SERAP ALTINTAŞ
HASTA YÖNLENDİRME PERSONELİ
En çok özlediği şey ailesine sarılmak. İlk yapacağı şey ailesiyle pikniğe gitmek.
SERKAN BOĞUNTU
HEMŞİRE
30 gündür eve gitmiyor. En çok özlediği şey evde kahvaltı yapmak. İlk yapacağı şey annesine sarılmak.
SEVDA BOYRAZ
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
En çok annesini özledi. İlk yapacağı şey ailesiyle tatile çıkmak.
ŞEYDA GÜÇBEY
HEMŞİRE
30 gündür eve gitmiyor. En çok fincanda Türk kahvesi içmeyi özledi. İlk yapacağı şey ailesini alıp yaylaya çıkmak.
SEZEN YAPARUÇAR
35 gündür eve gitmiyor. En çok uyumayı özledi. İlk yapacağı şey ailesine sarılmak ve uyumak.
TEMAME YÜKSEKDAĞ
HEMŞİRE
30 gündür eve gitmiyor. En çok özlediği şey sarılmak. İlk yapacağı şey sevdiklerine sarılmak ve düğününü yapmak.
TUĞBA ÇAY
HEMŞİRE
15 gündür eve gitmiyor. 15 gün daha gidemeyecek.
En çok ailesiyle iftar ve sahur yapmayı özledi. Yapacağı ilk şey annesine sarılmak.
YASİN ÜLGEN
DESTEK PERSONELİ
En çok samimi dost ortamlarını özledi.Yapacağı ilk şey ailesiyle pikniğe gitmek.
MEHMET ALİ ATAY
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
En çok çocuklarına sarılmayı özledi.
Hazırlayan: Damla Bürçeler Erikan
TRT Haber 2020