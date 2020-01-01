SİZ EVDEYKEN ONLAR GÖREV BAŞINDA

PEKİ EN ÇOK NEYİ ÖZLEDİLER?

BÜŞRA YÜCE

HEMŞİRE

 

Bir aydır eve gitmiyor. En çok özlediği şey halıya basmak ve sevdiklerine sarılmak. İlk yapacağı şey ailesiyle pikniğe gitmek.

ELANUR MUTLU

HEMŞİRE

 

30 gündür eve gidemiyor. En çok özlediği şey sarılmak ve nefes almak. İlk yapacağı şey bol oksijen alabileceği bir yere gitmek.

EVİN YAĞAN

HEMŞİRE

 

30 gündür eve gidemiyor. En çok özlediği şey sarılmak. İlk yapacağı şey doğada yürümek.

MEHMET GANGAL

HEMŞİRE

 

15 gündür eve gitmiyor. 15 gün daha gidemeyecek. En çok kumandayı eline alıp uzanmayı özledi. İki kızının da doğum gününe katılamadığı için yapacağı ilk şey onlara pasta alıp sürpriz yapmak olacak.

 

MUHAMMED ARIKARSLAN

HEMŞİRE

 

30 gündür eve gidemiyor. En çok özlediği şey sarılmak. İlk yapacağı şey doğada yürümek ve mangal.

ÖZGÜR TÜRK

 

 

25 gündür eve gitmiyor. En çok çocuklarını özledi. İlk yapacağı şey ise çocuklarına sarılmak.

 

 

SELİM EGE KOZAN

TAŞIMA GÖREVLİSİ

 

15 gündür eve gitmiyor. En çok çocuklarını özledi. İlk yapacağı şey mangal yakmak.

SERAP ALTINTAŞ

HASTA YÖNLENDİRME PERSONELİ

 

En çok özlediği şey ailesine sarılmak. İlk yapacağı şey ailesiyle pikniğe gitmek.

 

 

SERKAN BOĞUNTU

HEMŞİRE

 

30 gündür eve gitmiyor. En çok özlediği şey evde kahvaltı yapmak. İlk yapacağı şey annesine sarılmak.

SEVDA BOYRAZ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

 

En çok annesini özledi. İlk yapacağı şey ailesiyle tatile çıkmak.

 

ŞEYDA GÜÇBEY

HEMŞİRE

 

30 gündür eve gitmiyor. En çok fincanda Türk kahvesi içmeyi özledi. İlk yapacağı şey ailesini alıp yaylaya çıkmak.

 

SEZEN YAPARUÇAR

 

35 gündür eve gitmiyor. En çok uyumayı özledi. İlk yapacağı şey ailesine sarılmak ve uyumak.

 

 

TEMAME YÜKSEKDAĞ

HEMŞİRE

 

30 gündür eve gitmiyor. En çok özlediği şey sarılmak. İlk yapacağı şey sevdiklerine sarılmak ve düğününü yapmak.

TUĞBA ÇAY

HEMŞİRE

 

15 gündür eve gitmiyor. 15 gün daha gidemeyecek.

 En çok ailesiyle iftar ve sahur yapmayı özledi.  Yapacağı ilk şey annesine sarılmak.

 

YASİN ÜLGEN

DESTEK PERSONELİ

 

En çok samimi dost ortamlarını özledi.Yapacağı ilk şey ailesiyle pikniğe gitmek.

 

MEHMET ALİ ATAY

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

 

En çok çocuklarına sarılmayı özledi.

Hazırlayan: Damla Bürçeler Erikan

TRT Haber 2020