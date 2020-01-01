MEHMET GANGAL

HEMŞİRE

15 gündür eve gitmiyor. 15 gün daha gidemeyecek. En çok kumandayı eline alıp uzanmayı özledi. İki kızının da doğum gününe katılamadığı için yapacağı ilk şey onlara pasta alıp sürpriz yapmak olacak.