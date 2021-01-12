EREN BÜLBÜL
İz Bırakan Kahraman
Küçük yaşta birçok zorluğa göğüs gerdi, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla Türkiye’nin kalbinde yer etti. Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017’de Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saklandığı sığınağı güvenlik güçlerine gösterirken şehit düştü…
Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002’de dünyaya geldi Eren.
Maçka'ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde büyüdü.
İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulu'nda okudu.
Eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti. Çevresinde futbol tutkusuyla tanınıyordu.
Trabzonspor sevdalısıydı.
2016 yılında babasını kaybetti. Annesi ve 12 kardeşiyle yaşamına devam etti.
Eğitiminden arta kalan zamanlarda bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalıştı.
Küçük yaşına rağmen annesine ve kardeşlerine hep destek oldu. Daha genç bir delikanlıydı, hayatı boyunca zorlukları göğüsledi. 11 Ağustos 2017… Bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı Eren.
Kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren’in hayat yolculuğu kısa sürdü…
Cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camii'nde Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Çatışmada, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.
Eren'in şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesajlar akıllardan çıkmadı.
Kahramanlığı ve vatan sevgisiyle iz bırakan Eren Bülbül’ün adı birçok yerde yaşatılıyor. Okuduğu lisede, yaşadığı ilçedeki camide, caddelerde, sokaklarda, okullarda, stadyumda, Bayraktar TB2 SİHA’da…
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağa da şehit Eren Bülbül anısına “Maçka” ismi verildi.
EREN BÜLBÜL'ÜN KANI YERDE KALMADI
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018 tarihinde güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi.
"Zeynel" kod adlı sözde bölge sorumlusu terörist Mehmet Yakışır'ın, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.
Yakışır'ın öldürülmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yapan kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018'de, İran uyruklu "Sorej" kod adını kullanan terörist ile birlikte Gümüşhane'de ölü ele geçirildi.
HAZIRLAYANLAR
Haber : Gülçin Sakarya
Çizim : Şeyma Özkaynak
İnteraktif Web Tasarım : Mehmet Çağrı Yakar
EREN BÜLBÜL
İz Bırakan Kahraman
Küçük yaşta birçok zorluğa göğüs gerdi, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla Türkiye’nin kalbinde yer etti. Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017’de Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saklandığı sığınağı güvenlik güçlerine gösterirken şehit düştü…
Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002’de dünyaya geldi Eren.
Maçka'ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde büyüdü.
İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulu'nda okudu.
Eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti. Çevresinde futbol tutkusuyla tanınıyordu.
Trabzonspor sevdalısıydı.
2016 yılında babasını kaybetti. Annesi ve 12 kardeşiyle yaşamına devam etti.
Eğitiminden arta kalan zamanlarda bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalıştı.
Küçük yaşına rağmen annesine ve kardeşlerine hep destek oldu. Daha genç bir delikanlıydı, hayatı boyunca zorlukları göğüsledi. 11 Ağustos 2017… Bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı Eren.
Kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren’in hayat yolculuğu kısa sürdü…
Cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camii'nde Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Çatışmada, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.
Eren'in şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesajlar akıllardan çıkmadı.
Kahramanlığı ve vatan sevgisiyle iz bırakan Eren Bülbül’ün adı birçok yerde yaşatılıyor. Okuduğu lisede, yaşadığı ilçedeki camide, caddelerde, sokaklarda, okullarda, stadyumda, Bayraktar TB2 SİHA’da… Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağa da şehit Eren Bülbül anısına “Maçka” ismi verildi.
EREN BÜLBÜL'ÜN KANI YERDE KALMADI
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018 tarihinde güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi.
"Zeynel" kod adlı sözde bölge sorumlusu terörist Mehmet Yakışır'ın, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.Yakışır'ın öldürülmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yapan kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018'de, İran uyruklu "Sorej" kod adını kullanan terörist ile birlikte Gümüşhane'de ölü ele geçirildi.
HAZIRLAYANLAR