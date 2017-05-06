Adrenalin tutkunları son yıllarda yamaç paraşütüne giderek daha fazla yöneliyor. Özellikle Türkiye, bu konuda en şanslı ülkeler arasında yer alıyor. Yamaç paraşütü yapmaya uygun dağları ve tepeleri, yılın neredeyse her ayı bu spora gönül verenleri ağırlıyor.
Gökyüzünde süzülürken görülen eşsiz güzellikler ve uzun uçuşlara imkan tanıyan rüzgarlar, yamaç paraşütüne olan ilgiyi daha da artırıyor. Üstelik bu sporu yapmak dışarıdan göründüğü gibi zor değil. İyi bir eğitimin ardından sağlıklı her birey, rahatlıkla yapabiliyor.
Adrenalin tutkunları son yıllarda yamaç paraşütüne giderek daha fazla yöneliyor. Meraklılar, Türk Hava Kurumu’nda ücretsiz eğitim alabiliyor. Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu ve Gösteri Pilotu Murat Tok, yamaç paraşütü konusunda merak edilenleri TRT Haber’e anlattı.
Yamaç paraşütü, birçok kişi tarafından uçaklardan atlanan serbest paraşütle karıştırılıyor. Aslında yamaç paraşütü, adından da anlaşılacağı gibi yüksek tepelerde yapılıyor. Paraşütü sermek koşuluyla hazırlık tamamladıktan sonra kalkış koşusuyla birlikte paraşütü belli bir hıza getirip, tepelerden uçma şeklinde yapılıyor.
Öncelikle sağlıklı ve istekli olmak ön koşulumuz. 16 yaşından gün almış herkes bu spora başlayabiliyor. Bu spor havada yapıldığı için, nöbet geçirtecek bir rahatsızlığınızın olmaması gerekiyor. Onun dışında fizyolojik bir bozukluğu olmayan herkes bu sporla uğraşabilir.
Yamaç paraşütü sporu için çok komplike bir ekipmana ihtiyacınız yok. Bir adet paraşüte ve “harness” dediğimiz bizi havada taşıyacak olan bir kuşam tertibatı yeterli. Güvenlik önlemi olarak kaskımız, botumuz, dizliklerimiz var. Zaten yamaç paraşütünün en çok tercih edilen hava sporu olma sebebi de ferdi olarak yapılabilen en ucuz hava sporu olması.
Ulu Önder Atatürk’ün 1925’te “İstikbal göklerdedir” deyimiyle kurduğu Türk Hava Kurumu, vizyon olarak havacılığı Türk gençliğine ücretsiz olarak vermekle görevlendirilmiş. Bu bağlamda biz yamaç paraşütü kurslarını tamamen ücretsiz olarak veriyoruz. Öğrencilerin konaklaması ve uçuş teçhizatını da Türk Hava Kurumu karşılıyor.
Yamaç paraşütü eğitimi üç safhaya ayrılıyor: Başlangıç, orta ve ileri düzey. Başlangıç eğitimi ortalama 12 gün sürüyor. Akabinde yerde paraşütle kontrol çalışmalarına sıra geliyor. Sonrasında ayakları yerden bir-iki metre kesecek şekilde alçak tepelerden uçuşlar yaptırıyoruz. Bu eğitimlerde başarılı olanlar bir sınava tabi tutuluyor. Sınavda başarılı olan öğrencilerimiz minimum 60 metre, maksimum 350 metrelik tepelerde on uçuş yaparak eğitimlerini tamamlıyor. Bu eğitimlerin ileri safhasında ise “tandem” dediğimiz çift kişilik yamaç paraşütü eğitimi veriyoruz.
11 teorik dersimiz, bir de acil durum dersimiz var. Bu derslerin hepsinde başarılı olan öğrencileri uçuş seviyesine geçiriyoruz.
Kurslara katılanlara Türk Hava Kurumu tarafından sertifika veriliyor. Bu sertifika Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) üyesi bütün ülkelerde geçerli oluyor. Bu eğitimi alan kişiler örneğin Fethiye Babadağ ya da Alanya’da ticari kazanç sağlayarak işi devam ettirebiliyor. Yamaç paraşütünü hobinin yanı sıra meslekleri haline de getirebiliyorlar.
Yamaç paraşütü yapan kişilerin öncelikle sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra emniyetli uçuşlar yapabilmeleri için iyi bir eğitim almaları, kurallara tamamen uymaları şart. Kurallar, bu sporun maksimum emniyetle yapılabilmesi için geliştirilen uluslararası kurallardır.
Yamaç paraşütü kursları daha çok ilkbahar ve sonbahar arasında yapılıyor. Onun dışındaki zamanlarda kesinlikle uçulamaz diye bir kuralımız yok. Havanın uygun olduğu meteorolojik koşullarda, yağış olmadığı sürece yamaç paraşütü uçuşları yapılabiliyor.
Yamaç paraşütü eğitim almak isteyenler, kurs başlama tarihinden 15 gün öncesine kadar müracaat edebiliyor.
Eskişehir’de yer alan İnönü Havacılık Eğitim Merkezinde yapılacak kursların tarihleri şöyle:
Antalya’daki Karain Havacılık Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek kursların tarihleri şöyle:
Erzincan Havacılık Eğitim Merkezinde verilecek kursların tarihleri şöyle: