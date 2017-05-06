“Emniyetli uçuş için eğitim şart”

Yamaç paraşütü hava sporlarının arasında en fazla tercih edileni. Yamaç paraşütü pilotu Murat Tok bunun sebebini “Ferdi olarak yapılabilen en ucuz hava sporu” olarak açıklıyor.

Adrenalin tutkunları son yıllarda yamaç paraşütüne giderek daha fazla yöneliyor. Meraklılar, Türk Hava Kurumu’nda ücretsiz eğitim alabiliyor. Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu ve Gösteri Pilotu Murat Tok, yamaç paraşütü konusunda merak edilenleri TRT Haber’e anlattı.

Yamaç paraşütü nedir? Normal paraşütten nasıl bir farkı var?

Yamaç paraşütü, birçok kişi tarafından uçaklardan atlanan serbest paraşütle karıştırılıyor. Aslında yamaç paraşütü, adından da anlaşılacağı gibi yüksek tepelerde yapılıyor. Paraşütü sermek koşuluyla hazırlık tamamladıktan sonra kalkış koşusuyla birlikte paraşütü belli bir hıza getirip, tepelerden uçma şeklinde yapılıyor.

Bu sporu yapanlarda aranan özel şartlar var mı?

Öncelikle sağlıklı ve istekli olmak ön koşulumuz. 16 yaşından gün almış herkes bu spora başlayabiliyor. Bu spor havada yapıldığı için, nöbet geçirtecek bir rahatsızlığınızın olmaması gerekiyor. Onun dışında fizyolojik bir bozukluğu olmayan herkes bu sporla uğraşabilir.

Yamaç paraşütü yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyaç var?

Yamaç paraşütü sporu için çok komplike bir ekipmana ihtiyacınız yok. Bir adet paraşüte ve “harness” dediğimiz bizi havada taşıyacak olan bir kuşam tertibatı yeterli. Güvenlik önlemi olarak kaskımız, botumuz, dizliklerimiz var. Zaten yamaç paraşütünün en çok tercih edilen hava sporu olma sebebi de ferdi olarak yapılabilen en ucuz hava sporu olması.

Türk Hava Kurumu’nda bu eğitim tamamen ücretsiz mi?

Ulu Önder Atatürk’ün 1925’te “İstikbal göklerdedir” deyimiyle kurduğu Türk Hava Kurumu, vizyon olarak havacılığı Türk gençliğine ücretsiz olarak vermekle görevlendirilmiş. Bu bağlamda biz yamaç paraşütü kurslarını tamamen ücretsiz olarak veriyoruz. Öğrencilerin konaklaması ve uçuş teçhizatını da Türk Hava Kurumu karşılıyor.

Eğitim süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yamaç paraşütü eğitimi üç safhaya ayrılıyor: Başlangıç, orta ve ileri düzey. Başlangıç eğitimi ortalama 12 gün sürüyor. Akabinde yerde paraşütle kontrol çalışmalarına sıra geliyor. Sonrasında ayakları yerden bir-iki metre kesecek şekilde alçak tepelerden uçuşlar yaptırıyoruz. Bu eğitimlerde başarılı olanlar bir sınava tabi tutuluyor. Sınavda başarılı olan öğrencilerimiz minimum 60 metre, maksimum 350 metrelik tepelerde on uçuş yaparak eğitimlerini tamamlıyor. Bu eğitimlerin ileri safhasında ise “tandem” dediğimiz çift kişilik yamaç paraşütü eğitimi veriyoruz.

Kaç ders sonra kursiyerler kendi başlarına uçabiliyor?

11 teorik dersimiz, bir de acil durum dersimiz var. Bu derslerin hepsinde başarılı olan öğrencileri uçuş seviyesine geçiriyoruz.

Eğitim sonrası herhangi bir sertifika veriliyor mu?

Kurslara katılanlara Türk Hava Kurumu tarafından sertifika veriliyor. Bu sertifika Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) üyesi bütün ülkelerde geçerli oluyor. Bu eğitimi alan kişiler örneğin Fethiye Babadağ ya da Alanya’da ticari kazanç sağlayarak işi devam ettirebiliyor. Yamaç paraşütünü hobinin yanı sıra meslekleri haline de getirebiliyorlar.

Bu sporda kurallara uymak hayati öneme sahip diyebiliriz herhalde…

Yamaç paraşütü yapan kişilerin öncelikle sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra emniyetli uçuşlar yapabilmeleri için iyi bir eğitim almaları, kurallara tamamen uymaları şart. Kurallar, bu sporun maksimum emniyetle yapılabilmesi için geliştirilen uluslararası kurallardır.

Kurslara katılmak için özel bir mevsimi kollamak gerekiyor mu?

Yamaç paraşütü kursları daha çok ilkbahar ve sonbahar arasında yapılıyor. Onun dışındaki zamanlarda kesinlikle uçulamaz diye bir kuralımız yok. Havanın uygun olduğu meteorolojik koşullarda, yağış olmadığı sürece yamaç paraşütü uçuşları yapılabiliyor.