Yaz tatilinde çocuklarıyla birlikte müzeye gitmek isteyen aileler için İstanbul’un dört bir yanında birbirinden özel müzeler bulunuyor.

Yaz tatiliyle birlikte aileler, çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli, hem de eğitici vakit geçirmenin yollarını aramaya başladı.

Yaz tatilinde güzel vakit geçirirken çocuklarının kültürel birikimlerini de artırmak isteyen aileler için müzeler iyi bir seçenek. İstanbul, bu açıdan şanslı şehirlerden biri. Dört bir yanında birbirinden özel müzeler bulunuyor.

İşte İstanbul’da ziyaret edilebilecek, diğerlerine nazaran az bilinen, ilginç bazı müzeler…