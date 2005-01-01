İstanbul’un
ilginç müzeleri ziyaretçilerini bekliyor
Yaz tatilinde çocuklarıyla birlikte müzeye gitmek isteyen aileler için İstanbul’un dört bir yanında birbirinden özel müzeler bulunuyor.
Yaz tatiliyle birlikte aileler, çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli, hem de eğitici vakit geçirmenin yollarını aramaya başladı.
Yaz tatilinde güzel vakit geçirirken çocuklarının kültürel birikimlerini de artırmak isteyen aileler için müzeler iyi bir seçenek. İstanbul, bu açıdan şanslı şehirlerden biri. Dört bir yanında birbirinden özel müzeler bulunuyor.
İşte İstanbul’da ziyaret edilebilecek, diğerlerine nazaran az bilinen, ilginç bazı müzeler…
Uçurtma Müzesi
Türkiye’nin ilk ve tek Uçurtma Müzesi, 2005 yılından bu yana hizmet veriyor. 2500 parçalık koleksiyonun yer aldığı müzede, 3 yaşından itibaren çocuklar ve yetişkinlerin katılabildiği uçurtma atölyeleri de bulunuyor. Müze, hafta içi 09.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Cumartesi günleri özel randevuyla gezilebilen müze, pazar günleri ise kapalı.
Tel: 0 (216) 553 23 37
PTT İstanbul Müzesi
PTT İstanbul Müzesi’nde posta hizmetlerinin 23 Ekim 1840’tan günümüze dek geçirdiği değişimlerle ilgili araç ve gereçler sergileniyor. Posta, Telgraf, Telefon ve Pul olmak üzere dört ayrı bölümden oluşuyor. Müze, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.
Tel: 0 (212) 520 90 37
Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi
Hilmi Nakipoğlu’nun fotoğraf ve fotoğrafçılıkla ilgili malzemeleri bu müzede sergileniyor. Müzede geçmişi 1896’a kadar uzanan bine yakın fotoğraf makinesini incelemek mümkün. Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilir.
Tel: 0 (212) 543 09 20
İBB Karikatür ve Mizah Merkezi
Dünden bugüne Türk karikatür örneklerinin sergilendiği müzede, “Mizah Kitaplığı”, “Mizah Arşivi” ve “Özgün Baskı Atölyesi” bulunuyor. Ziyaretçilerin kütüphane, atölye ve arşivden faydalanabildiği müzede, sürekli ve süreli sergiler de yer alıyor. Müze, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında açık.
Tel: 0 (212) 256 42 58
Yıldız Şehir Müzesi
Osmanlı dönemindeki İstanbul’un sosyal hayatını yansıtan 18. ve 19. yüzyıla ait tarihi ve etnografik eserler müzede sergileniyor. Dönemi yansıtan tablolar, levhalar, porselenler, cam eserler, buhurdanlar ve mühür gibi pek çok obje bir arada bulunuyor. Müze, pazar ve pazartesi hariç her gün 09.00-16.30 saatleri arasında ziyarete açık.
Tel: 0 (212) 258 53 44
İtfaiye Müzesi
18. yüzyıldan Cumhuriyet’in kuruluşuna dek itfaiye teşkilatının anlatıldığı müzede, 1714 tarihli Davud-u Hakiki’nin ilk çardaklı tulumbasından buharlı ve arabalı tulumbalara kadar pek çok araç yer alıyor. Müze, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Tel: 0 (212) 259 91 24
İstanbul Fotoğraf Müzesi
Kadırga Kültür Merkezi binasında yer alan müze, fotoğraf galerileri, fotoğraf arşivi ve kütüphaneden oluşuyor. Çetin Nuhoğlu Koleksiyonu ve Banu Vargı Tümay Koleksiyonu’ndan fotoğrafların sergilendiği müze pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında gezilebiliyor.
Tel: 0 (212) 458 88 42
Adalar Müzesi
Adalar’ın tarihsel süreç içindeki hikayesi bu müzede anlatılıyor. Yüzlerce obje, 20 bin belge, 6 bin fotoğraf, film ve sözlü tarih kayıtlarından oluşan geniş bir koleksiyona sahip. Müze pazartesi hariç, haftanın her günü 09.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açık.
Tel: 0 (216) 382 64 30
Hava Kuvvetleri Müzesi
16 Ekim 1985’te açılan müze, yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alanda, sekiz sergileme salonuyla hizmet veriyor. Dünya havacılık tarihinin önemli buluşları maket, model ve dokümanlarla sergileniyor. Türk havacılık tarihinin gelişim sürecine de ışık tutan müze pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.
Tel: 0 (212) 663 24 90
İstanbul Demiryolu Müzesi
Sirkeci Garı içinde yer alan ve 2005 yılından bu yana hizmet veren müzede, 300 adet kültür varlığı sergileniyor. Rumeli Demiryolları ve TCDD'nin Trakya hattına ait orijinal vaziyet planları, çizimler, çeşitli fotoğraflar ve demiryolu aletleri gibi objeler bir arada görülebiliyor. Müze, pazar ve pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Tel: 0 (212) 520 65 75
Barış Manço Müzesi
Ünlü sanatçı Barış Manço’nun piyanosundan kıyafetlerine kadar pek çok kişisel eşyası bir zamanlar yaşadığı evinde sergileniyor. Müzede “Adam Olacak Çocuk” programının yayınlandığı, çocuklar için ayrılmış bölüm de yer alıyor. Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık.
Tel: 0 (216) 337 94 13
Aşiyan Müzesi
Ünlü şair Tevfik Fikret’in bir zamanlar yaşadığı ev, günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Üç katlı müzede, Edebiyat-ı Cedide Odası, Abdülhak Hamit’e ait kişisel eşyalar ve ilk kadın şairlerimizden Nigar Hanım’a ait eşyalar yer alıyor. Tevfik Fikret’in eşyaları ise müzenin ikinci katında sergileniyor. Müze, pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Tel: 0 (212) 263 69 86
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Gülhane Parkı içerisindeki Has Ahırlar Binası’nda yer alan müze, Türkiye’de bir ilk. 2008’den bu yana hizmet verene müzede 570 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu bulunuyor. Müze, haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.
Tel: 0 (212) 528 80 65
II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi
Osmanlı toplumunda suyun gündelik yaşamdaki yeri, tarihsel süreçteki değişimi ve dönüşümü bu müzenin çıkış noktası. Türk hamam geleneğine ait etnografik örnekler, görsel materyallerle desteklenerek sergileniyor. Müze, pazartesi hariç her gün 09.30-16.30 saatleri arasında gezilebilir.
Tel: 0 (212) 440 00 00
Mübadele Müzesi
Türkiye’nin ilk göç temalı müzesinde, mübadele sürecini yaşayanların anıları, fotoğrafları, görsel ve işitsel kültürel miraslarından örnekler yer alıyor. Kitap ve haritalardan gelin çeyizlerine, nüfus kayıt belgelerinden ev eşyasına kadar çok sayıda materyalin sergilendiği müze mübadele günlerine ışık tutuyor. Müze, pazar ve pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında açık.
Tel: 0 (212) 789 66 99
Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi
Türkiye'nin ilk deniz kabukları merkezinde 1300'ü aşkın tür bulunuyor. Bunların 310'u sergi salonunda görülebilir. Ağırlıklı olarak Türkiye ve Ekvator kuşağındaki denizlerden toplanan kabukların yer aldığı merkezde, deniz kabuklarının süs eşyası, para, müzik aleti yapımında kullanılması gibi değişik örneklere de yer veriliyor. Müze salı, çarşamba ve pazar günleri 11.00-17.00 saatleri arasında, diğer günler ise randevuyla gezilebiliyor.
Tel: 0 (216) 383 16 62
Basın Müzesi
Türkiye’nin tek basın müzesi olma özelliği taşıyan müzede, basın teknolojisinin geçirdiği değişiklikler, taş baskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif tipo entertip, prova tezgahları, giyotin ve eski daktilolarla anlatılıyor. Müze, hafta içi her gün 14.00-16.30 saatleri arasında ziyarete açık.
Tel: 0 (212) 513 84 58
Oyuncak Müzesi
Tarihi bir köşk içinde hizmet veren müze 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihine ışık tutuyor. Müzede, 40’ı aşkın ülkeden toplanan objeler yer alıyor. Değişik ülkelerden çocukların oyuncak kültürü aynı çatı altında bir araya getirilmiş. Oyuncak Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün 09.30-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Tel: 0 (216) 359 45 50-51
Hisart Canlı Tarih Müzesi
Askeri ve etnografik objelerin sergilendiği müze, koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu tarafından kuruldu. Dünyanın ilk ve tek canlı tarih ve diorama müzesi Hisart’ta, Roma İmparatorluğu döneminden Körfez Savaşı’na kadar olan süreç gözler önüne seriliyor. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00, pazar günü ise 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.
Tel: 0 (212) 296 98 04
Hazırlayan
Mine Yagıcı Çiftçi
TRT HABER - 2019