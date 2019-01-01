“MURASSA SONSUZLUKTUR”

Birbirinden değerli objeler onun ellerinde yeniden şekillenerek, yepyeni bir kimliğe kavuşuyor. Kıymetli objeler, daha da kıymetli hale geliyor. Murassa sanatının son ustalarından Hraç Arslanyan, küçük bir çocukken başlayan mücevher sevdasını TRT Haber’e anlattı.

Kapalıçarşı’ya girme hikayeniz nasıl başladı?

İstanbul’da bir zamanlar birçok semt, yazlık ve mesire yeriydi. Biz de o sıralar, Erenköy’deki yazlığımıza gidiyorduk. Yazlıkta bisikletimi kırdım. Haylaz çocuk ilan edildim. Adam olmam için amcamın, yani ustamın yanına çırak olarak verildim. Öylelikle başladı hikayem… Amcam, Kapalıçarşı’nın tanınmış sadekarlarındandır. Bu sanata gönlümü kaptırmıştım, burada devam ettim.

Kendi atölyenizi ne zaman açtınız?

Bu mesleğe aşık olmuştum. Askerlikten sonra yaklaşık bir yıl Avrupa’da kaldım. Bir genç olarak ufkumu açmak için, biraz da mesleğimi incelemek için Viyana’ya gittim. Oradan sonra Almanya’nın birkaç şehrini gezdim. Amsterdam, Brüksel ve Paris’in ardından tekrar Viyana’ya döndüm. Buralarda farklı disiplinleri öğrendim. İstanbul’a daha donanımlı bir şekilde geldim ve atölyemi açtım.

Avrupa’da edindiğiniz tecrübenin çalışmalarınıza yansıması nasıl oldu?

O zamanlar Kapalıçarşı’nın mücevher çizgisi yeniliklere açık değildi. Ben çok farklı, ilginç bir şeyler çıkartmaya başladım. Onu kabul ettirene kadar bir sene geçti. Tabii çok zor bir süreçti. Ama yine de ben çizgimden vazgeçmedim. Kataloglardan bakarak kopyacılık yapmak istemedim. Kopyacılık benim için bir nevi fikir hırsızlığıdır. İnsanlar düşünmüş; ruhlarını, gönüllerini vermişler o çizgilere… Sizin onu böyle hazır alıp yapmanız doğru olmaz.

Bir mücevheri yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz?

Ben daha çok farklı doğal taşlarla çalışıyorum. Önce bir taşı önüme alırım. Taşı yapacağım kişinin kültürü, yaşı, saçının ve gözünün rengi bile önemli kullanacağım malzemelerde. Onu düşünerek, kafamda kurarak yaparım. Biz çizerek değil; çalışarak çıkartırız bir ürünü ortaya. Eski tarzdadır bizim yaptığımız çalışma. Onu çatarak ve oluşturarak meydana çıkartırız. Mesela bir hanımefendi Brezilya’dan çok ilginç bir taş alıp yüzük yapmamı isteyebiliyor. Ama o taşın yüksekliği, yapısı yüzüğe değil kolyeye uygun olabiliyor. O zaman rica ediyorum, yönlendiriyorum. Sağ olsunlar, onlar da benim fikirlerime saygı duyuyorlar.

Daha çok hangi objeler üzerinde çalışıyorsunuz?

Birçok obje yaptım ama özellikle çini üzerine çalıştım. Çini, bu toprakların en eski sanatlarından bir tanesidir. “Toprağın Dili” adlı bir koleksiyon çıkarmıştık. Çok keyif aldığım bir süreç oldu. Yine dostlarımızın tavsiyesiyle müşterilerimiz atalarından kalan parçaları süslemek için bize getiriyor, biz de yapıyoruz.

Aynı zamanda murassa sanatının son temsilcilerinden birisiniz. Bir murassa ustası tam olarak ne yapar?

Murassa, kıymetli bir objeyi, yine kıymetli maden ve taşlarla süsleme sanatıdır. Mücevher yapmak çok keyifli bir çalışmadır ama sınırları bellidir. Oysa murassa, sonsuzluktur. Yaptıkça geliştiriyorsun kendini, yaptıkça düşüncelerin değişiyor, duyguların değişiyor. Eklemeler, ilaveler yaparak daha mükemmele ulaşıyorsun.

Murassa yapan ustalar neden azaldı?

Bizim mesleğin birçok dalı var. Murassa yapabilmeniz için bunlara hakim olmanız ve yapabilmeniz lazım. Sadekarın en büyük avantajı bunları bilmesidir. Tarihte Topkapı Sarayı’nda zergeran bölükleri varmış. Hepsi farklı dallarda ve kademelerde çalışan ustalar bu işi yaparmış. Şu anda maalesef öyle eski ustalar olmadığı için kendin yapıyorsun. Bu yüzden çok insan yapamıyor.

Geri dönüp baktığınızda, iyi ki bu işe gönül vermişim dediğiniz oluyor mu?

Bir daha dünyaya gelsem aynı mesleği, sanatı yapardım. Çünkü bu ayrı bir ruhtur, sevdadır. Bizde çıraklık var, kalfalık var, ustalık var. Benim tarzımdaki bazı ustalar kendini zorlamaya başlar. Daha ilginç, daha zor, daha olmayan bir şeyleri yapmaya çalışır. Murassa onun neticesi…

Yeni ustaların yetişmesi ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılması adına özel bir çabanız var mı?

Kuyumculukla ilgili bir eğitim merkezimiz var, gençleri orada yetiştiriyorum. Ama murassa ustasını direkt yetiştiremezsin. Teknikleri, usulleri ve üslupları var. Yıllar süren bir birikim gerektiği için direkt yetiştiremezsin. O, kendisi yetişir.