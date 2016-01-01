Zengin bor rezervlerine sahip olan Türkiye, kapasitesiyle dünyadaki talebin yüzde 59’unu karşılıyor.

Yeraltı kaynakları açısından zengin bir ülke olan Türkiye’nin sahip olduğu en değerli madenlerinden biri şüphesiz bor. Öyle ki Türkiye, bor rezervleri bakımından dünyanın bir numaralı ülkesi konumunda bulunuyor. Türkiye’nin ardından sırayı ABD, Çin, Rusya, Kazakistan ve Güney Amerika alıyor.

İlk çalışmalar 1800’lü yıllarda başladı

Dünyada 4 bin yıldır varlığı bilinen borun Türkiye’de ne zaman keşfedildiğine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Doğu Roma İmparatorluğu döneminden beri Anadolu topraklarında bu değerli madenin varlığının bilindiği tahmin ediliyor.

Türkiye’de borla ilgili çalışmaların geçmişi 1800’lü yıllara dek uzanıyor. 1865’te bir Fransız şirketine 20 senelik işletme imtiyazı verilmesiyle borla ilgili çalışmalar başladı. 1900’lü yılların ilk çeyreğine kadar pek çok yabancı şirket bu imtiyazlar sayesinde bor madenlerini işletti.

Eti Maden tarafından işletiliyor

Yabancı işletmelere verilen imtiyazlar 1944’te sona erdi. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip Türkiye’de, yerli kuruluşların yaptığı ilk çalışmalar da aynı dönemlerde başladı. Çalışmaları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Etibank gibi kuruluşlar yürüttü. Türkiye’de borla ilgili çalışmaları 1978’den bu yana Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yapıyor.

Bor ihracatında rekor seviyelere ulaşıldı

Doğada 200’den fazla bor minerali bulunuyor. Ancak bunların hepsi aynı değeri taşımıyor. Türkiye bu konuda da şanslı bir ülke… Çünkü Türkiye’de en fazla tinkal, kolemanit ve üleksit çıkarılıyor. Bunlar, ticari öneme sahip minareler arasında yer alıyor.

Eti Maden’de üretilen bor ürünleri, Türkiye’nin bu konudaki bütün ihtiyacını karşılıyor. Bununla da kalmayarak önemli bir kısmı yurt dışına gönderiliyor. Bugün yüzden fazla ülkeye bor ihracatı yapılıyor. Türkiye 2018 itibarıyla dünya bor ürünleri talebinin yüzde 59’unu karşılıyor.

Özellikle son yıllarda bu konuda büyük atılımlar yaşanıyor. Son üç yıla bakıldığında ortaya çıkan tabloda, Türkiye’nin bor ihracatında rekor seviyelere ulaştığı görülüyor. 2016’da Eti Maden 1,8 milyon ton bor satışı gerçekleştirirken bu rakam 2017’de 2,2 milyon tona, 2018’de ise 2,4 milyon tona ulaştı.

Borun ileri teknolojiyle işlenmesi hedefleniyor

Borun 250 farklı uygulama alanı bulunuyor. Bugüne kadar boru ham madde olarak dünyaya ihraç eden Türkiye’de, bu konuda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Eti Maden’in yeni dönemdeki vizyonunun, geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş yönünde olacağını açıkladı. Dönmez, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Borda önemli bir teknoloji hamlesi başlattık ve inşallah Türkiye bu alanda sadece ham madde değil, işlenmiş ürün ihracatında da önemli bir yere gelecek.”

Bununla ilgili olarak teknolojik alt yapı çalışmalarına başlandı bile. Böylece zengin bor rezervlerine sahip olan Türkiye, ham madde satışının yanı sıra boru işleyerek daha büyük kazançlar elde edebilecek.