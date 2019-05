Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız bor, insanlık tarafından 4 bin yıldır kullanılıyor.

Bor, önemi her geçen gün artan bir maden. Sanayinin pek çok alanında kullanılabilmesi ve çevreci olması borun önemini daha da artırıyor. Üstelik bu önemli madenle ilgili olarak her gün yeni bilgiler öğreniyoruz. Bilim insanlarının borla ilgili çalışmaları bu nedenle her geçen gün yoğunlaşıyor.

Tarih boyunca kullanıldı

Doğanın insanlığa sunduğu yeraltı zenginliklerinden borun ilk kullanımı, bundan 4 bin yıl öncesine dayanıyor. Bor tarihte ilk defa Tibetliler tarafından kullanıldı. Ardından tarih boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından farklı amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Mısırlıların bu değerli madeni mumyalamada, Eski Yunanlılar ve Romalıların ise arenaların zemin temizliği için kullandığı biliniyor. Araplar ise 875 yılında ilaç yapımında bordan faydalanıyordu.

En önemli bor rezervi Türkiye’de bulunuyor

Borun endüstriyel alanda kullanılması 13. yüzyılda Marco Polo’nun bu madeni Tibet’ten Avrupa’ya taşımasıyla oldu. Ardından sırasıyla İtalya, Şili ve ABD bu madeni işleyen ülkeler arasında girdi. Böylece bor, yavaş yavaş dünya sahnesindeki yerini almaya başladı.

Günümüzde bor denilince akla gelen ilk ülke şüphesiz Türkiye… Ardından sırayı ABD ve Rusya alıyor.

Dünyada ticari bor rezervlerinin toplandığı 4 bölge bulunuyor. Bunlardan ilki, ABD’nin California eyaletinin güneyinde yer alan “Mojave Çölü”dür. Güney Amerika’da yer alan “And Kemeri” ikinci bölge. Türkiye’nin de dahil olduğu “Güney-Orta Asya Orojenik Kemeri” üçüncü bölge, Doğu Rusya ise dördüncü bölge olarak karşımıza çıkıyor.