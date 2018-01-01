FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR HENDEKLERİ
Terör örgütü YPG/PKK Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere hendekler kazdı, beton sığınaklar, tahkimatlar inşa etti. Uydu görüntüleriyle bölgenin öncesine sonrasına baktık.
Terör örgütünden önce ve sonra çekilmiş uydu fotoğrafları arasındaki farkı görmek için çubuğu kaydırın.
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Öncesi
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Öncesi
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Öncesi
Sonrası
Öncesi
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Öncesi
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Öncesi
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Öncesi
Sonrası
Öncesi
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Öncesi
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Öncesi
Sonrası
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