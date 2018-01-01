FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR HENDEKLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cerablus'un hemen karşısındaki terör mevzilerinden gelen saldırılara Fırtına obüsleriyle yanıt verdi. YPG/PKK, ABD desteğiyle yerleştiği bölgede tüm sınır hattına hendekler kazdı, mevziler inşa etti. İşte Fırat'ın doğusundaki terörün uydudan görünen izleri.







Teröristlerin kazdığı hendek ve mevzileri öncesi ve sonrasıyla görmek için çubuğu kaydırın.

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Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası