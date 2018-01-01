Sayıları 1,8 milyara ulaşan Müslüman nüfus için kutsal iki bayramdan ikincisi olan kurban bayramı, dünyanın tüm bölgelerinde farklı şartlarda ama aynı duygularla idrak ediliyor. Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre, en çok insani yardım yaparak ‘dünyanın en cömert ülkesi’ seçilen Türkiye, her yıl özellikle yardıma muhtaç bölgelerde gönüllü organizasyonlarla kurban çalışmaları yapıyor. Dünyanın dört bir köşesine kurban vesilesiyle hem insani yardımları hem bayramın coşkusunu taşıyan gönüllüler, farklı kültürdeki bayram yansımalarına da şahit oluyor.

Pakistan 200 milyona yaklaşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Pakistan, bir yandan ekonomik sıkıntılar, bir yandan siyasi çalkantılar yaşıyor olsa da bayram coşkusunun en belirgin şekilde hissedildiği ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Kurban organizasyonları çerçevesinde Türkiye’den Pakistan’a giden Yönetmen Tülay Gökçimen’in objektifine yansıyan görüntü, kurbanlık hayvanları süslemek için hazırlanan rengarenk ip örgüleri, çiçek desenlerini kullanan bölge Müslümanlarının kurban sevincini yansıtıyor.

Sierra Leone Batı Afrika ülkelerinden biri olan Sierra Leone, önce iç karışıklıklarla sonra da ebola salgını ile baş etmek zorunda kalmış fakir bir ülke. Halkının çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkede, çetin hayat şartları kurban çalışmaları için de zorlayıcı oluyor. Her yıl Türkiye’den bölgeye giden yardım gönüllülerinden biri olan Furkan Özdil’in objektifine yansıyan bu karede Sierra Leoneli bir çoban olan İbrahim Conteh görünüyor. Her yıl gönüllü olarak yaklaşık bir ayını, kurban bayramı için çevre ülkelerden toplanan hayvanlara hem bekçilik hem çobanlık yapmak için ayırıyor. Hayvancılığın gelişemediği Sierra Leone’de ekonomik sıkıntıların da etkisiyle kesilecek büyükbaş hayvan temin edebilmek uzun bir süre ve çok fazla emek gerektiriyor. Haftalarca arazide kalarak kurbanlıklara göz kulak olan İbrahim Conteh, etlerin dağıtımında da aktif görev alıyor.

Gazze Karadan, denizden ve havadan abluka altında tutulan ve ‘dünyanın en büyük açık hava hapishanesi’ olarak nitelenen Filistin’in Gazze Şeridi bölgesi, metrekareye düşen insan sayısı bakımından da en kalabalık şehirlerden biri. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin sayısı 1 milyon 899 bine ulaşmış durumda. Abluka, siyasi baskılar, askeri saldırılar ve büyük bir ekonomik darboğazla baş etmeye çalışan Gazzeliler, elektrik kesintileri nedeniyle de büyük zorluklar yaşıyor. Gazze’de kurban çalışmalarına katılan yardım gönüllüsü Mehmet Kaya, küçük Gazzeli çocukların kurban bayramlarına da şahitlik etti. Kendilerine verilen etleri en hızlı şekilde evlerine götüren Gazzeliler, elektrik kesintileri nedeniyle buzdolaplarını kullanamadıkları için etleri en kısa sürede pişirmek durumunda kalıyor. Bir araya gelen kalabalık aile üyeleri büyük bayram sofraları kurarak birbirlerini davet ediyorlar. Tüm acılara rağmen bayram coşkusunu hep birlikte yaşıyorlar.

Filipinler Filipinler'in Mindanao eyaleti, ülkede bulunan 7 bin adadan bir tanesi. Yaygın ismiyle Moro adası, 10 milyondan fazla Müslümana ev sahipliği yapıyor. 40 yılı aşkın süredir bağımsızlık mücadelesi veren Moro Müslümanları, uzun yıllardır Türkiye’yi binlerce kilometre öteden uzanan yardım eliyle tanıyor. Yardım gönüllüsü Mustafa Kader, 15 saat süren bir uçak yolculuğunun ardından ulaştığı Filipinler’de halkın kendilerine çok sıcak yaklaştığını ifade ediyor. Fotoğrafta görülen bu Morolu küçük çocuk, ailesinin kurban payını yüklenmiş durumda. Morolu Müslümanlar ise yardım gönüllülerine şöyle teşekkür ediyor; “Türkiye’den gelenler olmasa kurban bayramının nasıl yaşandığını unutacaktık…”

Moğolistan Dünyanın en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olan Moğolistan’da 3 milyonun üzerinde Moğol yaşıyor. Ülkede yaygın din olarak Tibet Budizmi kabul edilirken nüfusun sadece yüzde 6’sı Müslüman. Büyük kısmını bozkırların oluşturduğu Moğolistan’da tarım ve hayvancılık için uygun olan topraklar çok kısıtlı. Kış ayları çok sert geçtiği için küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini tercih eden Moğol Müslümanları, yardım organizasyonu için ülkelerine gelen gönüllüleri oldukça sıcak karşılıyor. Türkiye adına Moğolistan’a kurban çalışmaları için giden Fahrettin Alptekin, bölge insanlarının “Türkler geldiyse bayram gelmiştir” dediklerini aktarıyor. Fotoğrafta görüldüğü üzere oba çadırlarında yaşamaya devam eden Moğollar, hayvanlarını da yanlarından ayırmıyor. Diğer ülkelerin aksine Moğolistan’da kurban çalışmaları da obalarda yetişen koyunlarla yapılıyor.