İNSANLIĞI ÖLDÜREN

BOMBALAR Kadın, çocuk, yaşlı genç, sivil, asker... 140 bin insan bir sabah, işine giderken, parkta oynarken, kahvaltı ederken, yürürken, otururken, çayını yudumlarken, çocuğunu severken, gazetesini okurken, kısacası yeni bir güne başlarken bir anda yok oldu. Dünya böyle acımasız bir silahı daha önce görmemişti. Amerika Birleşik Devletleri bu korkunç silahı askeri bir çatışmada değil, sivillerin yaşadığı iki kentte kullanmayı tercih etti. Bu tercih dünya tarihine asla temizlenmeyecek kara bir leke olarak geçti.

II. Dünya Savaşı, ardında büyük yıkımlar bırakarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Ama Japonların yaşadığı trajedinin tarifi yok. ABD’nin Hiroşima ve Nagazakiye attığı atom bombaları 140 bin insanı öldürdü, yüzbinleri sakat bıraktı. Bugün bile bebekler sakat doğuyor.

İLK BOMBA HİROŞİMA’YA

7 Aralık 1941 savaşın dönüm noktalarından biri oldu. Japonya, Pearl Harbor Askeri Üssü’ne sürpriz bir saldırı düzenledi. Amerika, 2 bin 400 kayıp verdi. Bir gün sonra Amerika, Japonya’ya savaş ilan etti.

Sonraki dört yıl Pasifik kanlı çatışmalara sahne oldu. ABD adım adım Japonya’ya ilerledi. Savaşın sonunun göründüğü günlerdi. Japonların askeri varlığı neredeyse tükenmek üzereydi.

26 Temmuz 1945’de ABD Başkanı Harry S. Truman, Japonya’nın teslim olmasını isteyen Potsdam Deklarasyonu’nu yayınladı. Ancak deklarasyonda imparatorluk sisteminin korumasına dair madde kaldırıldığı için Japon Başbakanı Kantaro Suzuki tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine ABD Başkanı Truman, atom bombası saldırısı için emir verdi. Saldırının, 6 Ağustos 1945 Pazartesi günü saat 08:15’te yapılması kararlaştırıldı. Saldırı zamanı halkın en çok dışarıda olduğu saat bu için tercih edilmişti. Amaç mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmekti.

Atom bombası atma görevini “Enola Gay” adlı B-29 bombardıman uçağı yerine getirecekti. Amerikalılar, Hiroşima’yı yerle bir edecek bombaya ise “Little Boy” (Küçük Oğlan) adını vermişti. Little Boy’un, Batı Japonya’daki Çukoku bölgesinde yer alan Hiroşima’ya düşmesi tam 53 saniye sürdü. Bomba, yerden 600 metre yükseklikte patladı. İlk anda 80 bin kişi kavrularak can verdi. Bombanın yarattığı etki, 2 kilometrekarelik alandaki her şeyi geride neredeyse hiç iz bırakmadan yok etti.

ÜÇ GÜN SONRA KATLİAMIN ADRESİ NAGAZAKİ

Japonya, henüz şoku atlatamamıştı. Aradan sadece üç gün geçmişti. Amerikan bombardıman uçağı bu kez 9 Ağustos 1945 sabahı Nagazaki semalarındaydı. Bombardıman uçağı, “Fat Man” (Şişko Adam) adı verilen ikinci atom bombasını Nagazaki’ye bıraktı. Tıpkı Hiroşima’da olduğu gibi on binlerce insan, bir anda hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise acılar içinde kıvranarak ölümü bekledi.

O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bombaların atıldığı yerde doğal yaşam sona erdi. 1945 yılının sonuna kadar atom bombaları yüzünden yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetti. Hiroşima ve Nagazaki’ye yayılan radyasyon nedeniyle insanlar hastalandı ve ilerleyen zamanlarda ölmeye devam etti. Radyasyon, üreme hücrelerini de etkilediği için bebekler genetik bozukluklarla dünyaya geldi.

JAPONYA TESLİM OLDU

Atılan bombaları bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. Japonya’nın 15 Ağustos 1945’te teslim olmasıyla II. Dünya Savaşı fiilen sona erdi.

Hiroşima bombalandıktan sonra yeniden inşa edilerek barış şehri haline getirildi. Bombanın yıktığı alanda kalan tek bina “Hiroşima Barış Anıtı” yapıldı. Japon halkı bu acı olayı hiç unutmadı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen her yıl bombanın atıldığı tarihte bir araya gelerek yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunuyorlar.

Japonlar, bu iki saldırıdan hayatta kalmış insanlara “hibakusha” adını verdiler. Bugün sayıları 200 bin civarında olan hibakushalar, savaşın ve yıkımın canlı tanıkları olarak yaşamaya devam ediyor.