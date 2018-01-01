Atmosfere salınan zararlı gazların neden olduğu sera etkisi sonucu, Dünya üzerinde ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor. Küresel ısınma nedeniyle, atmosferdeki karbondioksit oranı artıyor, buzullar eriyor.

Okyanus sıcaklıkları arttıkça, buz tabakaları eridikçe her geçen gün okyanuslara daha fazla su ekleniyor. Grönland, Antarktika ve dünyanın diğer bölgelerindeki buzulların erimesi ise küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu.

Küresel deniz seviyesi yükselişi, 21. yüzyılın en büyük çevresel sorunlarından biri olacak. Kuzey yarımkürenin en büyük tatlı su kaynağı Grönland’da buzul tabakasının erime hızı son yıllarda artış gösterdi. Geçen yılın Temmuz ayında bir hafta içinde eriyen buz ve kar, Grönland yüzeyinden neredeyse yok oldu.

Haziran ayında devasa bir buz kütlesi Helheim Buzulu'ndan ayrıldı. Bu olay iklim değişikliği nedeniyle okyanuslarda yaşanan ısınmanın buz tabakalarını nasıl aşağıya çektiğini gösteriyor. Grönland'da buzulların bazıları, diğerlerinden daha hızlı yok oluyor.

İklim değişikliğinin olmadığını savunan biriyle karşılaştığınızda onlara Venüs'e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım. Stephen Hawking

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) “Ocean Melting Greenland” adı altında deniz seviyesinin yükselmesiyle ilgili yaptığı çalışmalar, Grönland’da eriyen buzulların ne ölçüde olduğunu gösteriyor. NASA’ya göre Grönland'da eriyen buz kütlesi, küresel deniz seviyesine 0.8 milimetre su ekliyor. Bu da 115 milyon olimpik yüzme havuzunu doldurmak için yeterli bir miktar.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) hazırladığı bir rapor, 2100'e kadar denizlerin muhtemelen 28 ila 133 santimetre arasında yükseleceğini gösteriyor. Suların yükselmesi ise dünyanın dört bir yanındaki bazı bölgelerin sular altında kalması demek.