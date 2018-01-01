KURMAY ALBAY REFET BELE
3. Kolordu Komutanı
Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığında yalnız değildi. Beraberinde, 18 silah arkadaşı daha vardı. Hep birlikte İstanbul’dan ayrıldılar ve kurtuluş mücadelesi için ilk kıvılcımı çaktılar.
Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak 18 silah arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan 16 Mayıs 1919 günü yola çıktı. Amacı, Samsun üzerinden Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleyi başlatmaktı. Silah arkadaşları ile beraber fırtınalı bir havada dalgalarla mücadele ederek yol aldı. Üstelik kendilerini taşıyan Bandırma Vapuru’nun pusulası bile bozuktu. Kaptan İsmail Hakkı Durusu tüm bu güçlüklerin üzerine bir de kendilerini takip eden İngiliz zırhlısını atlatmak zorunda kaldı. Bandırma Vapuru kıyı şeridini takip ederek 17 Mayıs’ta İnebolu’ya, 18 Mayıs’ta Sinop’a uğradı. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını taşıyan vapur, nihayet 19 Mayıs 1919’da Samsun limanına demir attı. Artık Türk ulusunun tarihinde yeni bir sayfa açılacaktı: Kurtuluş mücadelesi başlayacaktı.
3. Kolordu Komutanı
9. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı
9. Ordu Müfettişliği Sıhhiye Reisi
9. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkan Yardımcısı
9. Ordu Müfettişliği İstihbarat ve Siyasi Şube Müdürü
9. Ordu Müfettişliği Topçu Komutanı
9. Ordu Müfettişliği Sıhhiye Reis Yardımcısı
9. Ordu Müfettişliği Başyaveri
9. Ordu Müfettişliği Kurmay Mülhakı
9. Ordu Müfettişliği Kurmay Mülhakı
9. Ordu Müfettişliği Emir Subayı
9. Ordu Müfettişliği Karargah Komutanı
9. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı ve Müfettişlik Kalem Amiri
9. Ordu Müfettişliği Kurmay Mülhakı
9. Ordu Müfettişliği İaşe Subayı
9. Ordu Müfettişliği 2. Yaveri
9. Ordu Müfettişliği Şifre Memuru
9. Ordu Müfettişliği Şifre Katibi Yardımcısı
Bandırma Vapuru’nun Kaptanı