BANDIRMA VAPURU'NUN YOLCULARI

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığında yalnız değildi. Beraberinde, 18 silah arkadaşı daha vardı. Hep birlikte İstanbul’dan ayrıldılar ve kurtuluş mücadelesi için ilk kıvılcımı çaktılar.

Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak 18 silah arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan 16 Mayıs 1919 günü yola çıktı. Amacı, Samsun üzerinden Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleyi başlatmaktı. Silah arkadaşları ile beraber fırtınalı bir havada dalgalarla mücadele ederek yol aldı. Üstelik kendilerini taşıyan Bandırma Vapuru’nun pusulası bile bozuktu. Kaptan İsmail Hakkı Durusu tüm bu güçlüklerin üzerine bir de kendilerini takip eden İngiliz zırhlısını atlatmak zorunda kaldı. Bandırma Vapuru kıyı şeridini takip ederek 17 Mayıs’ta İnebolu’ya, 18 Mayıs’ta Sinop’a uğradı. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını taşıyan vapur, nihayet 19 Mayıs 1919’da Samsun limanına demir attı. Artık Türk ulusunun tarihinde yeni bir sayfa açılacaktı: Kurtuluş mücadelesi başlayacaktı.