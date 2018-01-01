20. yüzyıl aşık halk edebiyatının son halkası Aşık Veysel doğum gününde anılıyor.

Kara toprak,

Kahpe felek,

Güzelliğin on para,

Dostlar beni hatırlasın,

Derin dere,

Beş günlük dünya,

Beni hor görme,

Atatürk'e ağıt,

Uzun İnce Bir Yoldayım

ABD'li elektro gitar virtüözü Joe Satriani, 2008'de çıkardığı albümde "Aşık Veysel" isimli, kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi.

Aşık Veysel'in çok sayıda videosuna TRT Arşiv'den ulaşabillirsiniz.

Türk edebiyatının ve saz şiiri geleneğinin büyük şairlerinden biri olarak, kendisinden sonra gelen çok sayıda şairi etkileyen, halkla aydınlar arasında şiirleriyle bir köprü kuran Aşık Veysel, şiirlerini halkın anlayacağı, duru ve arı bir dille yazdı. Veysel'in şiirleri, "Deyişler" (1944), "Sazımdan Sesler" (1950) ve "Dostlar Beni Hatırlasın" (1970) kitaplarında toplandı.