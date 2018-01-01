ALZHEİMER
SİLİNEN ANILAR
SİLİNEN ANILAR
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında ihtisas yaptı. İhtisasının son iki yılında Davranış Nörolojisi ve Demans ile ilgilenmeye başladı. 2009-2010 yılları arasında ABD'nin Minnesota eyaletindeki Hennepin County Medical Center Huntington Kliniği ve Struthers Parkinson's Center'da Observership/ Researcher olarak çalışmalarına devam etti. Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta Yakınlarına Destek Sempozyumu'nu düzenledi, Alzheimer Okulu projesini başlattı. 'Anılar Silinirken' ve 'Ya evde yoksam' adlı iki romanı bulunuyor.
Dünyadaki demans hastası sayısı
Dünyada 2050 yılı için hasta sayısı tahmini
Dünyada demans teşhisi koyma sıklığı
Ulu ağaçların tam ardında, derin mi derin bir sisin içindesin şimdi. Her şeyi gören bir görünmeyensin. Kimselerin bilmediği bir ülkenin sahibi. Cadının ormanı dedikleri, ürktükleri. Ucundan dönüverdikleri. Heyhat. Onlar eteklerinde kalan bir korkaklar sürüsü.
Keşke kanser olsaydım.Ciddiyim. O zaman bu kadar utanmazdım.Kanser olan insanlar için pembe kurdeleler takarlar...yürüyüşler düzenlerler ve sen de kendini şey gibi hissetmezsin, şey gibi... ...sözcüğü bulamıyorum.
Hala buradayım, ama gittim bile... Gitar çalmıyorum, şarkılarımı söyleyemiyorum. Kim olduğumu asla tanımlayamadılar. Seni yolun sonuna kadar seven o adamı…
Türkiye'de 65 yaş altı Alzheimer hastası sayısı
65 yaş üstü Alzheimer görülme sıklığı
Türkiye'deki toplam Alzheimer hastası sayısı
Doktorun söylediğime göre bende 'hafif bilişsel bozukluk' varmış. İlk başta kulağa çok kötü gelmiyor, ama bir de şöyle söyleyeyim: İlk aşamasındayım... Yani Alzheimer Hastalığı'nın. Bazı hastalıkların isimleri dahi insanı dehşete düşürür ki, Alzheimer de onlardan biri. Bu bir ölüm cümlesi. Uzun ve yavaş bir ölüm.
Alzheimer hastaları anılarını unutmaya başladıklarında, ilk silinenler en yeni anılar olurmuş. Eski anılar ise çocukken oturdukları evin adresi, ikinci sınıftaki öğretmenlerinin adı içlerine işlemiş olduğu için unutulmazmış. İnsanların bildiklerinin bir kısmı neredeyse içgüdüseldir; tıpkı nasıl yutkunacağını bilmek gibi.
Adımı unutacak, tanıştığımızı unutacak ama mutluluğu unutmayacak. Alzheimer hastaları, bilgileri unutur ama o bilgilerin getirdiği duyguları unutmaz. Aslında hepimizde öyledir. Yaşadıklarımız "mutluluk ve mutsuzluk" olarak depolanır. Bizim o yaşlılardan tek farkımız, mutluluklarımızın ve mutsuzluklarımızın yanında gereksiz birkaç bilgi kırıntısı olmasıdır.