Uzun yıllardır bu konuda uzmanlaşan biri olarak size sormak isterim demans ve Alzheimer aynı şey midir?

Demans ve Alzheimer aynı şey değildir. Alzheimer, bir demans türüdür. Demans, zihinsel yetilerimizi sırasıyla yitirdiğimiz sendromik bir durumdur. Alzheimer hastalığı ise hücresel yıkımın bellek alanlarından başladığı ve unutkanlık, bellek problemlerinin ön planda olduğu bir demans türüdür. Şöyle söyleyebiliriz, her Alzheimer hastası aynı zamanda demans hastasıdır ama her demans Alzheimer hastası değildir. Demansın başka başka türleri vardır. Ama sonuç itibariyle bu hastalıkların hepsinde bir hücre ölümü olur ve başladıkları alana göre isimlendirilirler. Ancak ilerledikten sonra tek potada buluşurlar.

Siz bu hastalığı nasıl tanımlıyorsunuz?

Alzheimer hastalığını bir hekim olarak tanımlarsam beyin hücre ölümü ve unutkanlıkla başlayan, zamanla beynin birçok alanının işlevini kaybettiği bir hastalıktır. Ama duygusal boyutuyla tanımlamak gerekirse birçok hastam ve hasta yakınları farklı ifadeler kullanıyor. Ben bunlardan çok etkileniyorum. Bir tane hasta yakınım şöyle bir ifade kullanmıştı ve çok hoşuma gitmişti. Demişti ki; “Alzheimer demek, en sevdiğinin hafızası olmayı gönüllü olarak üstlenmek demektir.” Alzheimer hastalığı çok özel bir hastalık. Çünkü Alzheimer hastalığında zihinsel yetilerimizi yitirsek de duygular olduğu gibi kalır. Bu, bilimsel olarak da ispatlanmış bir şeydir. Bu hastaların duyguları oldukça güçlüdür. Muhakeme yapamasalar da hisleri sağlamdır. Çok yanlış biliniyor, bu hastalar bazı şeyleri anlamaz, yanlarında konuşulabilir gibi bir anlayış var. Aslında hissederler. Sizi tanımasa da, sizin onun yakınınız olduğunu bilmese de içeriden bir yakınlıkla, sizin onun çok sevdiği birisi olduğunuzu pekala biliyordur.

Ülkemizde Alzheimer hastalığı ne sıklıkta görülüyor? Kimler risk gurubunda?

Ülkemizde tahmini olarak 600 bin Alzheimer hastası olduğunu düşünülüyor. Bunun 150 – 200 bin kadarı tanı almış durumda. Diğerlerinin henüz tanısı yok çünkü bizler bu hastalığı çok fazla bilmiyoruz toplum olarak. Bilmediğimiz için de unutkanlığı normal bir durummuş gibi algılıyoruz. ‘Her yaşlanan zaten bunar’ gibi bir algı var. O yüzden bu hastalığın tanısının konulması çok fazla mümkün olmuyor ülkemizde.