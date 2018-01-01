TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN AFRİNDE İNŞA ETTİĞİ TAHKİMATLAR

PKK/PYD Afrin'i 2012 yılında ele geçirdi. O günden sonra bölgenin stratejik noktalarına savunma mevzileri ve tahkimatlar inşa etti. Uzmanlara göre bu tahkimatların mühendisliği için Batılı ülkelerin uzmanları destek verdi.

Bölgenin, PKK tarafından ele geçirilmeden önceki haliyle, sonraki halini görmek için aşağıdaki fotoğraflar üzerindeki çubuğu kaydırın.

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Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası

Öncesi Sonrası